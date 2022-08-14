Представлено новий Audi A6 2023: що змінилося у преміальному седані (фото) — Finance.ua

Представлено новий Audi A6 2023: що змінилося у преміальному седані (фото) Вчора 01:56 — Технології&Авто

Представлено новий Audi A6 2023: що змінилося у преміальному седані (фото)

У Китаї офіційно презентували новий Audi A6 2023. Седан пройшов фейсліфтинг і незабаром надійде у продаж за ціною від 64 000 до 97 000 доларів. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Місце для презентації обрано не дарма, адже седан Audi A6 виробляють не лише у Німеччині, а й у Китаї. Для ринку Піднебесної моделі дещо збільшили колісну базу. А ось універсал Audi A6 Avant представлять згодом і в Європі.

Новий Audi A6 2023 впізнається, перш за все, за зміненими бамперами та решіткою радіатора. Крім того, оновлено світлодіодні фари та ліхтарі седана. А ще розширено палітру кольорів кузова і нові литі диски діаметром 19 і 20 дюймів.

Салон Audi A6 2023 змінився менше — все звелося до заміни низки кнопок та нових подушок передніх сидінь. Також дещо покращено внутрішнє оздоблення та додано нові її варіанти.

Седан Audi A6 отримав новий базовий мотор — 2,0-літрову турбочетвірку, доповнену 12-вольтною гібридною установкою. Вона доступна у версіях потужністю 190 та 245 к. с.

Цей двигун працює в парі з електромотором в новому плаг-ін гібриді Audi A6L 55 TFSI e Quattro. Сумарна віддача складає 367 к. с., а батарея дозволяє проїхати 54 км на електротязі.

Бензиновий 3,0-літровий V6 твін-турбо на 340 к. с. залишився без змін. У Європі Audi A6 також буде доступний з дизелями об’ємом 2,0 та 3,0 л.

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