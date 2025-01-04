Представлено нову спец-версію Toyota Camry Glorious Edition (фото) — Finance.ua

Представлено нову спец-версію Toyota Camry Glorious Edition (фото) Сьогодні 02:02 — Технології&Авто

Представлено нову спец-версію Toyota Camry Glorious Edition (фото)

Нове покоління Toyota Camry продовжує розширювати власну гаму версій.

Наприклад, нещодавно для китайського ринку було підготовлено версію Toyota Camry Glorious Edition, що вирізняється двома особливостями.

Перш за все, йдеться про змінену зовнішність: матовий сірий колір, накладка знизу переднього бампера, спойлер на кришці багажника та 19-дюймові колісні диски — завдяки таким деталям, новинка Toyota Camry Glorious Edition виглядає більш спортивно.

Водночас салон автомобіля зроблено з акцентом на розкіш. Це проявляється в оксамитово-шкіряному оздобленні, преміальній акустичній системі та наявності кнопки Boss Key: за натисканням цієї кнопки, переднє сидіння зсувається, щоб забезпечити більше простору для пасажира позаду.

Друга особливість моделі Toyota Camry Glorious Edition — 2-літровий 197-сильний силовий агрегат.

Нагадаємо, що залежно від ринку збуту, автомобіль Toyota Camry пропонується зі звичайними бензиновими або гібридними двигунами об’ємом 2,0 або 2,5 літра.

І ось такий гібридний 2-літровий варіант може бути цікавий тим покупцям, які бажають отримати максимальну економічність.

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