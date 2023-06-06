Представлено нові macOS та iOS: які функції вони отримали — Finance.ua

Представлено нові macOS та iOS: які функції вони отримали
Компанія Apple представила свою нову операційну систему для компʼютерів та ноутбуків — macOS 14, а також iOS 17, призначену для смартфонів і планшетів.
Як пише The Verge, серед основних новинок в macOS, яка отримала назву Sonoma, — поява віджетів на робочому столі. Вони динамічно підлаштовуватимуться під використання, тому будуть дещо прозорими, коли відкрита якась інша програма.
У новій macOS є ігровий режим — в ньому підвищується потужність центрального й графічного процесорів, скорочуються фонові завдання та швидше працюють контролери PlayStation та Xbox.
Деякі покращення отримали й відеоконференції. Зокрема, зʼявилася функція Presenter Overlay, яка дозволяє демонструвати екран за вами, тоді як обличчя також буде видно.
Apple додала й можливість закріплювати вебдодатки на панель Dock.
Крім того, в macOS 14 та iOS 17 будуть спільні нововведення. Йдеться про покращену функцію інтелектуального введення тексту та можливість викликати Siri, не вимовляючи спочатку слово «привіт».
Що стосується власне iOS, то видання пише, що в 17-й версії серед іншого зʼявилися нові функції безпеки, вбудована програма для ведення журналу та покращене автовиправлення.
Також в iOS 17 є нова функція транскрипції голосової пошти в реальному часі, яка дозволяє переглядати розшифровку повідомлення, яке залишає абонент.
Apple анонсувала й новий застосунок Journal. Він допомагає стежити за вашим днем, автоматично пропонує моменти, які можна відзначити в щоденнику. Записи можуть містити фотографії, музику та активності. Застосунок має наскрізне шифрування, щоб зберегти конфіденційність.
Користувачі iOS 17 зможуть також створити контакт-постер, який відображатиметься у всіх, кому вони телефонуватимуть.
В операційній системі зʼявиться й новий режим під назвою StandBy — він перетворюватиме екран на дисплей з датою та часом й автоматично вмикатиметься, коли смартфон розташований у горизонтальному положенні під час заряджання. Користувачі зможуть провести пальцем, щоб переглянути деякі з вибраних фотографій. Вночі дисплей матиме червоний тон, щоб не заважати сну.
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