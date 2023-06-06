Представлено нові macOS та iOS: які функції вони отримали — Finance.ua

Представлено нові macOS та iOS: які функції вони отримали Сьогодні 18:00 — Технології&Авто

Компанія Apple представила свою нову операційну систему для компʼютерів та ноутбуків — macOS 14, а також iOS 17, призначену для смартфонів і планшетів.

Як пише The Verge, серед основних новинок в macOS, яка отримала назву Sonoma, — поява віджетів на робочому столі. Вони динамічно підлаштовуватимуться під використання, тому будуть дещо прозорими, коли відкрита якась інша програма.

Так виглядають віджети при відкритій програмі в macOS 14. Фото: скриншот / Apple

У новій macOS є ігровий режим — в ньому підвищується потужність центрального й графічного процесорів, скорочуються фонові завдання та швидше працюють контролери PlayStation та Xbox.

Деякі покращення отримали й відеоконференції. Зокрема, зʼявилася функція Presenter Overlay, яка дозволяє демонструвати екран за вами, тоді як обличчя також буде видно.

Apple додала й можливість закріплювати вебдодатки на панель Dock.

Крім того, в macOS 14 та iOS 17 будуть спільні нововведення. Йдеться про покращену функцію інтелектуального введення тексту та можливість викликати Siri, не вимовляючи спочатку слово «привіт».

Усі нові функції macOS. Фото: Apple

Що стосується власне iOS, то видання пише, що в 17-й версії серед іншого зʼявилися нові функції безпеки, вбудована програма для ведення журналу та покращене автовиправлення.

Також в iOS 17 є нова функція транскрипції голосової пошти в реальному часі, яка дозволяє переглядати розшифровку повідомлення, яке залишає абонент.

Apple анонсувала й новий застосунок Journal. Він допомагає стежити за вашим днем, автоматично пропонує моменти, які можна відзначити в щоденнику. Записи можуть містити фотографії, музику та активності. Застосунок має наскрізне шифрування, щоб зберегти конфіденційність.

Користувачі iOS 17 зможуть також створити контакт-постер, який відображатиметься у всіх, кому вони телефонуватимуть.

Так виглядають контакти-постери в iOS 17. Фото: Apple

В операційній системі зʼявиться й новий режим під назвою StandBy — він перетворюватиме екран на дисплей з датою та часом й автоматично вмикатиметься, коли смартфон розташований у горизонтальному положенні під час заряджання. Користувачі зможуть провести пальцем, щоб переглянути деякі з вибраних фотографій. Вночі дисплей матиме червоний тон, щоб не заважати сну.

Режим очікування в iOS 17. Фото: Apple

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