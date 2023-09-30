Представлено недорогий електричний спорткар від Xiaomi із запасом ходу 520 км (фото) — Finance.ua

Представлено недорогий електричний спорткар від Xiaomi із запасом ходу 520 км (фото) Сьогодні 23:01 — Технології&Авто

Представлено недорогий електричний спорткар від Xiaomi із запасом ходу 520 км (фото)

У Китаї представили електричний спорткар XiaoPaoChe SC-01. Новинку розробила дочірня компанія Xiaomi — Gongjianpai Auto Technology. Про це розповіли на сайті CarNewsChina,

XiaoPaoChe SC-01 отримав стильний дизайн із вузькими передніми фарами. На бампері є кілька повітрозабірників.

Ззаду розміщені круглі ліхтарі. Також є масивний дифузор і спойлер.

Габарити XiaoPaoChe SC-01:

довжина — 4 105 мм;

ширина — 1 830 мм;

висота — 1 160 мм;

колісна база — 2 500 мм.

XiaoPaoChe SC-01 заснований на трубчастій рамі, а споряджена маса становить лише 1370 кг. Спорткар отримав 6-поршневі гальмівні супорти спереду і 4-поршневі гальмівні супорти ззаду.

В інтер'єрі встановлено два спортивні сидіння. Від центрального дисплея вирішили відмовитися, розмістивши всередині тільки цифрову панель приладів.

XiaoPaoChe SC-01 оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 425 к.с. і 560 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,5 секунди.

Спорткар отримав акумуляторну батарею місткістю 60 кВт⋅год. Запас ходу становить 520 км, а зарядка від 30% до 80% займає всього 25 хвилин.

Початкова вартість XiaoPaoChe SC-01 становитиме близько 300 000 юанів (41 300 доларів). Електромобіль надійде в продаж у Китаї вже найближчими місяцями.

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