Представлено недорогий електричний спорткар від Xiaomi із запасом ходу 520 км (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Представлено недорогий електричний спорткар від Xiaomi із запасом ходу 520 км (фото)

Технології&Авто
131
Представлено недорогий електричний спорткар від Xiaomi із запасом ходу 520 км (фото)
Представлено недорогий електричний спорткар від Xiaomi із запасом ходу 520 км (фото)
У Китаї представили електричний спорткар XiaoPaoChe SC-01. Новинку розробила дочірня компанія Xiaomi — Gongjianpai Auto Technology. Про це розповіли на сайті CarNewsChina,
XiaoPaoChe SC-01 отримав стильний дизайн із вузькими передніми фарами. На бампері є кілька повітрозабірників.
Ззаду розміщені круглі ліхтарі. Також є масивний дифузор і спойлер.
Представлено недорогий електричний спорткар від Xiaomi із запасом ходу 520 км (фото)

Габарити XiaoPaoChe SC-01:

  • довжина — 4 105 мм;
  • ширина — 1 830 мм;
  • висота — 1 160 мм;
  • колісна база — 2 500 мм.
XiaoPaoChe SC-01 заснований на трубчастій рамі, а споряджена маса становить лише 1370 кг. Спорткар отримав 6-поршневі гальмівні супорти спереду і 4-поршневі гальмівні супорти ззаду.
В інтер'єрі встановлено два спортивні сидіння. Від центрального дисплея вирішили відмовитися, розмістивши всередині тільки цифрову панель приладів.
Представлено недорогий електричний спорткар від Xiaomi із запасом ходу 520 км (фото)
XiaoPaoChe SC-01 оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 425 к.с. і 560 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,5 секунди.
Спорткар отримав акумуляторну батарею місткістю 60 кВт⋅год. Запас ходу становить 520 км, а зарядка від 30% до 80% займає всього 25 хвилин.
Початкова вартість XiaoPaoChe SC-01 становитиме близько 300 000 юанів (41 300 доларів). Електромобіль надійде в продаж у Китаї вже найближчими місяцями.
Де б ви не знаходилися, не забувайте дбати про свою безпеку під час подорожей на авто. На Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Оформити Зелену картку онлайн 🚗

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.