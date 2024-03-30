Представлено найшвидший Peugeot в історії (фото) — Finance.ua
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Представлено найшвидший Peugeot в історії (фото)

Технології&Авто
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Представлено найшвидший Peugeot в історії (фото)
Представлено найшвидший Peugeot в історії (фото), Фото: Stellantis
Представлено новий Peugeot 9X8 2024 року. Швидкісний спортпрототип пройшов модернізацію та з квітня братиме участь у перегонах на витривалість серії FIA WEC.
Про це повідомляється на офіційному сайті концерну Stellantis.
Зміни в конструкції Peugeot 9X8 обумовлені новим технічним регламентом змагань. Нові правила дозволили покращити спорткар.
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
Зокрема, 90% кузовних компонентів у Peugeot 9X8 — повністю нові. Вони, як і раніше, виготовлені з карбону. Найпомітніша нова деталь — велике заднє антикрило, яке збільшило притискну силу та покращило аеродинамічний баланс автомобіля.
Гібридна установка Peugeot 9X8 залишилася незмінною. Спортпрототип оснащений 2,6-літровим V6 твін-турбо потужністю 680 к. с. і 272-сильним електромотором. Це найшвидший Peugeot у історії.
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
Шасі авто також не змінилося, але тепер його оснастили шинами різної ширини — 29 см спереду й 34 см ззаду. Масса Peugeot 9X8 — трохи більше за тонну.
Гоночний дебют Peugeot 9X8 2024 відбудеться 21 квітня на автодромі в Імолі (Італія).
За матеріалами:
Фокус
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