Представлено найшвидший Peugeot в історії (фото) — Finance.ua

Представлено найшвидший Peugeot в історії (фото) Сьогодні 02:12 — Технології&Авто

Представлено найшвидший Peugeot в історії (фото), Фото: Stellantis

Представлено новий Peugeot 9X8 2024 року. Швидкісний спортпрототип пройшов модернізацію та з квітня братиме участь у перегонах на витривалість серії FIA WEC.

Про це повідомляється на офіційному сайті концерну Stellantis.

Зміни в конструкції Peugeot 9X8 обумовлені новим технічним регламентом змагань. Нові правила дозволили покращити спорткар.

Фото: Stellantis

Зокрема, 90% кузовних компонентів у Peugeot 9X8 — повністю нові. Вони, як і раніше, виготовлені з карбону. Найпомітніша нова деталь — велике заднє антикрило, яке збільшило притискну силу та покращило аеродинамічний баланс автомобіля.

Гібридна установка Peugeot 9X8 залишилася незмінною. Спортпрототип оснащений 2,6-літровим V6 твін-турбо потужністю 680 к. с. і 272-сильним електромотором. Це найшвидший Peugeot у історії.

Фото: Stellantis

Шасі авто також не змінилося, але тепер його оснастили шинами різної ширини — 29 см спереду й 34 см ззаду. Масса Peugeot 9X8 — трохи більше за тонну.

Гоночний дебют Peugeot 9X8 2024 відбудеться 21 квітня на автодромі в Імолі (Італія).

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