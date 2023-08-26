Представлено найшвидший Ford Mustang в історії (відео) — Finance.ua
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Представлено найшвидший Ford Mustang в історії (відео)

Технології&Авто
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Представлено найшвидший Ford Mustang в історії (відео)
Представлено найшвидший Ford Mustang в історії (відео)
Ford представив новий Mustang GTD 2025 модельного року. Це дорожня версія перегонового боліда GT3 з дуже потужним двигуном.
Про це розповіли на сайті бренду.
Ford Mustang GTD отримав новий кузовний обвіс з широкими передніми та задніми крилами й масивним сплітером. На кузові можна знайти безліч функціональних повітрозабірників.
Ззаду розміщено велике активне антикрило. Його кут нахилу можна регулювати самостійно.
Клієнти можуть замовити новий Ford Mustang GTD у будь-якому кольорі. Доступні навіть відтінки, які самостійно надасть покупець.
На відміну від усіх інших Ford Mustang, новий GTD випускатимуть у Канаді. Виробництвом новинки займеться компанія Multimatic, яка раніше відповідала за випуск суперкара Ford GT.
Представлено найшвидший Ford Mustang в історії (відео)
Ford Mustang GTD отримав деякі передові перегонові технології. Серед них адаптивна підвіска та активна аеродинаміка.
Під капотом розташований 5,2-літровий компресорний двигун V8 потужністю 800 к.с. Він оснащений титановим вихлопом з активною системою клапанів.
Коробка передач розташована в задній частині авто. Це дало змогу розподілити вагу по осях у співвідношенні 50:50.
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Передні шини мають ширину 325 мм, а задні — 345 мм. Також автомобіль отримав 20-дюймові ковані алюмінієві колісні диски.
В оздобленні інтер'єру використовується замша, шкіра та вуглецеве волокно. Усередині встановлено два спортивних сидіння Recaro. Також Ford Mustang GTD позбувся багажника, що дало змогу сильно знизити вагу авто.
Ford Mustang GTD надійде в продаж наприкінці 2024 року. Початкова ціна складе близько 300 000 доларів.
За матеріалами:
Фокус
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