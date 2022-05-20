Представлено найпотужніший і найшвидший Rolls-Royce (фото) — Finance.ua

Представлено найпотужніший і найшвидший Rolls-Royce (фото)

Представлено найпотужніший і найшвидший Rolls-Royce (фото)

Німецьке ательє Brabus славиться тюнінгом Mercedes-Benz, але часом допрацьовує інші авто. Тепер німці взялися покращити розкішний седан Rolls-Royce Ghost.

Про це повідомляється на офіційному сайті Brabus.

Новий Rolls-Royce Ghost Brabus 700 (саме так назвали авто) виглядає досить скромно — тюнери вирішили не спотворювати вишуканий британський стиль. Доопрацьований седан впізнається за зміненими бамперами, стриманим аеродинамічним обважуванням і невеликим заднім спойлером. Крім того, кузов занизили на 30 мм і встановили спеціальні колісні диски Brabus Monoblock M «Platinum Edition» діаметром 22 дюйми.

В оздобленні салону використані дорога перфорована шкіра та карбон. У задніх пасажирів тепер є відкидні столики та нові знімні планшети у спинках передніх сидінь.

Цифрове позначення у назві свідчить про те, що потужність 6,75-літрового турбованого V12 збільшили з 571 до 700 к. с. Піковий крутний момент зріс з 850 до 950 Н∙м. На додачу, з’явилася спортивна вихлопна система.

Новий Brabus 700 розганяється до 100 км/год за 4,6 с та розвиває 250 км/год. Це найпотужніший і найшвидший Rolls-Royce.

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