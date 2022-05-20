Представлено найпотужніший і найшвидший Rolls-Royce (фото) — Finance.ua
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Представлено найпотужніший і найшвидший Rolls-Royce (фото)

Вчора 02:59Технології&Авто
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Представлено найпотужніший і найшвидший Rolls-Royce (фото)Представлено найпотужніший і найшвидший Rolls-Royce (фото)
Німецьке ательє Brabus славиться тюнінгом Mercedes-Benz, але часом допрацьовує інші авто. Тепер німці взялися покращити розкішний седан Rolls-Royce Ghost.
Про це повідомляється на офіційному сайті Brabus.
Новий Rolls-Royce Ghost Brabus 700 (саме так назвали авто) виглядає досить скромно — тюнери вирішили не спотворювати вишуканий британський стиль. Доопрацьований седан впізнається за зміненими бамперами, стриманим аеродинамічним обважуванням і невеликим заднім спойлером. Крім того, кузов занизили на 30 мм і встановили спеціальні колісні диски Brabus Monoblock M «Platinum Edition» діаметром 22 дюйми.
Представлено найпотужніший і найшвидший Rolls-Royce (фото)
В оздобленні салону використані дорога перфорована шкіра та карбон. У задніх пасажирів тепер є відкидні столики та нові знімні планшети у спинках передніх сидінь.
Цифрове позначення у назві свідчить про те, що потужність 6,75-літрового турбованого V12 збільшили з 571 до 700 к. с. Піковий крутний момент зріс з 850 до 950 Н∙м. На додачу, з’явилася спортивна вихлопна система.
Представлено найпотужніший і найшвидший Rolls-Royce (фото)
Новий Brabus 700 розганяється до 100 км/год за 4,6 с та розвиває 250 км/год. Це найпотужніший і найшвидший Rolls-Royce.
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За матеріалами: Фокус
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