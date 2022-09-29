Представлено найпотужніший і найдорожчий кросовер BMW — Finance.ua

Представлено найпотужніший і найдорожчий кросовер BMW Вчора 01:46 — Технології&Авто

Представлено найпотужніший і найдорожчий кросовер BMW, Фото: BMW

Новий BMW XM офіційно представлено. Флагманський кросовер німецької марки став першою самостійною моделлю від підрозділу BMW Motorsport із часів суперкара M1 1978 року.

Подробиці авто розкрили на офіційному сайті бренду.

Кросовер BMW XM надійде у виробництво на заводі у США з листопада. Ціни стартують зі 159 000 доларів за початкову версію та $185 000 — за топовий заряджений варіант Label Red. Це найдорожчий кросовер BMW, а його конкурентами стануть Aston Martin DBX та Lamborghini Urus.

Зовнішній вигляд виконаний у новому фірмовому стилі, який дебютував на BMW 7 Series. У дизайні переважають рубані поверхні, а колісні арки значно розширені. Фірмова решітка радіатора BMW отримала діодне підсвічування, а тоненькі «двоповерхові» фари оснащені лазерною оптикою.

Фото: BMW

На вибір запропоновані колеса діаметром 22 або 23 дюйми. Ззаду привертають увагу тоненькі ліхтарі та оригінальні вихлопні труби.

Новий BMW XM вийшов досить великим і за габаритами займає нішу між кросоверами X5 та X7. Авто вийшло важким — 2745 кг.

Розміри BMW XM 2023:

довжина — 5110 мм;

ширина — 2005 мм;

висота — 1755 мм;

колісна база — 3105 мм.

Незважаючи на величезні розміри, всередині лише два ряди сидінь. Мало того, авто є чотиримісним — встановлені чотири індивідуальні крісла.

В обробці використані шкіра та карбон. На передній панелі розміщено широкий вигнутий дисплей, розділений на дві секції — щиток приладів та екран мультимедіа. Дані проектуються на лобове скло.

XM — найпотужніший кросовер BMW, причому запропонують його лише у гібридному виконанні. Вже у базовому варіанті 4,4-літровий V8 твін-турбо та електромотор розвивають 653 л. с. та 800 Н∙м.

Фото: BMW

Автомобіль здатний розігнатися до 100 км/год за 4,3 с, а його максимальна швидкість може бути обмежена на 250 або 270 км/год. Разом з тим, гібрид BMW витрачає лише 1,6 л/100 км і може проїхати 82-88 км в електричному режимі на швидкості до 140 км/год.

Версія Label Red отримає потужнішу 735-сильну установку. Її почнуть продавати з літа 2023 року.

Кросовер BMW XM оснастили 8-ступінчастим автоматом та постійним повним приводом з електронним диференціалом. Крім того, передбачені керовані задні колеса та активні стабілізатори.

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