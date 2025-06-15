Представлено найекстремальніший Aston Martin (фото) — Finance.ua
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Представлено найекстремальніший Aston Martin (фото)

Технології&Авто
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Представлено найекстремальніший Aston Martin (фото)
Представлено найекстремальніший Aston Martin (фото), Фото: Aston Martin
Суперкар Aston Martin Valkyrie отримав екстремальну трекову версію LM. Купе є фактично серійною версією гоночного авто.
Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Aston Martin.
В основі авто лежить Aston Martin Valkyrie LMH. Усього виготовлять лише 10 таких авто вартістю понад 3,5 мільйона доларів.
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Від стандартного купе Aston Martin Valkyrie варіант LM можна відрізнити за переднім спойлером, великим кілем на даху та гігантським антикрилом.
Інноваційна аеродинаміка дозволяє бокове прискорення на рівні 3,5 g. Також встановили гоночні шини Pirelli типу «слік».
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Двері Aston Martin Valkyrie LM піднімаються догори. Одномісний салон мало чим відрізняється від кокпіта гоночного авто. В оздобленні переважає голий карбон, а на кермо-штурвал винесені перемикачі та цифровий щиток приладів.
Суперкар Aston Martin Valkyrie LM зберіг високооборотний 6,5-літровий V12 виробництва Cosworth, проте його дефорсували до 700 сил у відповідності з правилами перегонів на витривалість FIA WEC. Легкому (1030 кг) купе цього більш, ніж достатньо. Авто оснащене спортивною підвіскою та карбоново-керамічними гальмами.
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Перші суперкари Aston Martin Valkyrie LM доставлять покупцям у 2026 році. Для власників у Aston Martin створять спеціальний клуб, який проводитиме любительські заїзди на гоночних автодромах.
За матеріалами:
Фокус
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