Представлено найдешевший у світі гібридний кросовер (фото) — Finance.ua

Представлено найдешевший у світі гібридний кросовер (фото)
Італійсько-китайська компанія SWM презентувала бюджетний кросовер Big Tiger Edi. Він надійде у продаж за ціною від 100 000 юанів ($14 750).
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Під брендом SWM до 2014 року випускали виключно мотоцикли, проте його викупила китайська компанія Shineray. Тепер у лінійці SWM з’явилися автомобілі, причому виробляють їх у співпраці з компанією Brilliance.
Сімейний кросовер SWM Big Tiger Edi відрізняється незграбним дизайном. У нього вертикальні задні стійки, висока віконна лінія, масивні бампери та вузька решітка радіатора. За розмірами авто можна порівняти зі Skoda Kodiaq.
Габарити SWM Big Tiger Edi:
- довжина — 4 605 мм;
- ширина — 1 815 мм;
- висота — 1 825 мм;
- колісна база — 2 780 мм;
- кліренс — 195 мм.
На вибір запропонують версії на 5 та 7 місць. Кросовер отримав цифрову панель приладів та 10,25-дюймовий сенсорний дисплей мультимедіа. Зі складеними задніми кріслами можна перевозити вантажі завдовжки до 1,85 м.
У гібридній установці головну роль відіграє 143-сильний електродвигун — саме він обертає колеса. Заряду акумулятора вистачає, щоб проїхати 51 км на електротязі. Потім підключається 1,5-літровий бензиновий двигун-генератор, що виробляє електроенергію. На одному баку палива SWM Big Tiger Edi може проїхати 1 000 км.
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