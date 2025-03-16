Представлено найдешевший седан Mercedes-Benz CLA (фото) — Finance.ua

Представлено найдешевший седан Mercedes-Benz CLA (фото) Сьогодні 02:28 — Технології&Авто

Представлено найдешевший седан Mercedes-Benz CLA (фото)

Новий Mercedes CLA, який представили для 2025 року, — найдешевший седан компанії. Це одна з найочікуваніших моделей німецького бренду. Машина порадувала різноманітністю своїх можливостей для різних покупців, що відображено в асортименті модифікацій.

Модель Mercedes-Benz CLA 3 покоління спершу розсекретили як седан, потім покажуть універсал. Загалом зовнішність вийшла дуже елегантною. Це відповідає сучасному корпоративному стилю компанії.

Новий Mercedes-Benz CLA 3 покоління запропонує широку гаму силових установок. Базовий варіант отримав 1,5-літровий бензиновий двигун у складі гібридної системи. Віддачу поки що не розкривають, але будуть два рівні форсування.

Завдяки використанню сучасної модульної архітектури Mercedes Modular Architecture (MMA) новий CLA вперше отримав повністю електричну силову установку. Запропонують два варіанти — потужністю 268 та 349 к.с. З батарейним блоком ємністю 85 кВт*г запас ходу заявлено на рівні 792 км.

Ціна Mercedes-Benz CLA 3 покоління буде оголошена пізніше. Однак після відмови компанії від 4-дверного A-class новинка стане найдешевшим седаном німецького бренду. Згодом дебютує універсал Mercedes CLA Shooting Brake 2026 модельного року.

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