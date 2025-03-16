Представлено найдешевший седан Mercedes-Benz CLA (фото) — Finance.ua
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Представлено найдешевший седан Mercedes-Benz CLA (фото)

Технології&Авто
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Представлено найдешевший седан Mercedes-Benz CLA (фото)
Представлено найдешевший седан Mercedes-Benz CLA (фото)
Новий Mercedes CLA, який представили для 2025 року, — найдешевший седан компанії. Це одна з найочікуваніших моделей німецького бренду. Машина порадувала різноманітністю своїх можливостей для різних покупців, що відображено в асортименті модифікацій.
Машину показує Motor1.
Модель Mercedes-Benz CLA 3 покоління спершу розсекретили як седан, потім покажуть універсал. Загалом зовнішність вийшла дуже елегантною. Це відповідає сучасному корпоративному стилю компанії.
Представлено найдешевший седан Mercedes-Benz CLA (фото)
Новий Mercedes-Benz CLA 3 покоління запропонує широку гаму силових установок. Базовий варіант отримав 1,5-літровий бензиновий двигун у складі гібридної системи. Віддачу поки що не розкривають, але будуть два рівні форсування.
Представлено найдешевший седан Mercedes-Benz CLA (фото)
Завдяки використанню сучасної модульної архітектури Mercedes Modular Architecture (MMA) новий CLA вперше отримав повністю електричну силову установку. Запропонують два варіанти — потужністю 268 та 349 к.с. З батарейним блоком ємністю 85 кВт*г запас ходу заявлено на рівні 792 км.
Представлено найдешевший седан Mercedes-Benz CLA (фото)
Ціна Mercedes-Benz CLA 3 покоління буде оголошена пізніше. Однак після відмови компанії від 4-дверного A-class новинка стане найдешевшим седаном німецького бренду. Згодом дебютує універсал Mercedes CLA Shooting Brake 2026 модельного року.
За матеріалами:
Обозреватель
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