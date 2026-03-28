Представлено найдешевший кросовер Hyundai (фото)

Технології&Авто
Hyundai Exter є найдешевшим кросовером марки, Фото: Hyundai
Презентовано новий Hyundai Exter 2026. Компактний бюджетний кросовер має великий багажник та економічний двигун. Новий Hyundai Exter дебютував у Індії, адже саме там виробляють модель. Він коштує від 579 900 до 941 900 рупій ($6200 — 10 000).
Подробиці новинки розкрили на сайті південнокорейського автовиробника.
3,8-метровий кросовер Hyundai Exter зберігає брутальний рубаний дизайн і оптику з Н-подібним візерунком.
Модель 2026 року можна відрізнити за ширшою решіткою радіатора, зміненими бамперами та масивнішим обвісом. До того ж, запропонували нові колісні диски та спойлер на даху.
3,8-метрове авто вирізняється рубаним дизайном, Фото: Hyundai
Зміни у салоні Hyundai Exter менші. Кросовер отримав нове кермо та передній підлокітник. Крім того, покращили оздоблення і запропонували нові його варіанти. Компактне авто має чималий 391-літровий багажник.
У салоні замінили кермо, Фото: Hyundai
Базова комплектація Hyundai Exter 2026 включає цифровий щиток приладів, кондиціонер, парктронік та 6 подушок безпеки. Топова версія має безключовий доступ, люк, клімат-контроль, круїз-контроль, камеру, 8-дюймовий тачскрін та відеореєстратор.
Внутрішнє оздоблення покращили, Фото: Hyundai
Новий Hyundai Exter зберіг 1,2-літровий бензиновий двигун потужністю 83 к. с. у бензиновій версії та 69 к. с. — із заводським ГБО. Для моделі доступні 5-ступінчасті механічна та роботизована КПП. Середня витрата бензину складає 5,1−5,2 л на 100 км.
За матеріалами:
Фокус
АвтоHyundai
Також за темою
Також за темою
