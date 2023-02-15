Представлено найдешевшу Toyota (фото) — Finance.ua

Представлено найдешевшу Toyota (фото)
На автошоу в Індонезії презентовано нову Toyota Agya. Компактний міський хетчбек А-класу надійде у продаж до кінця першого півріччя за ціною приблизно від 9500 доларів. Про це повідомляє сайт AutoFun.
Toyota Agya — найдоступніша модель у лінійці японської марки. Її розробляли спільно з компаніями Daihatsu та Perodua і в деяких азіатських країнах хетчбек продаватиметься як Perodua Axia.
Нова Toyota Agya — п’ятидверний хетчбек з гранованим дизайном. У нього широкі грати радіатора, розкосі фари з хромованими «бровами» та висока віконна лінія. Крім того, буде доступний спортивний варіант GR з обважуванням та 15-дюймовими литими дисками.
Розміри Toyota Agya 2023:
- Довжина — 3760 мм
- Ширина — 1665 мм
- Висота — 1495 мм
- Колісна база — 2525 мм
Хоча модель бюджетна, в салоні встановлені сенсорні кнопки та тачскрин. У топових версіях будуть доступні цифрова панель приладів, безключовий доступ та клімат-контроль. Розробники стверджують, що простір на другому ряді Toyota Agya — на рівні моделей класом вищий.
Нова Toyota Agya оснащена 1,2-літровим 88-сильним бензиновим двигуном. У парі з ним працює безступінчастий варіатор.
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