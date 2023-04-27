Представлено Mercedes-Benz E-Class 2024 — Finance.ua
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Представлено Mercedes-Benz E-Class 2024

Технології&Авто
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Представлено Mercedes-Benz E-Class 2024
Представлено Mercedes-Benz E-Class 2024, Фото: motortrend.com
У вівторок, 25 квітня, був представлений седан Mercedes-Benz E-Class шостого покоління, який отримав новий кузов W214 і став ще більш технологічним.
Автомобіль збільшився у розмірах: його габарити складають 4949×1880×1468 мм при колісній базі 2961 мм. Він виявився на 14 мм довшим, на 28 мм ширшим і на 8 мм вищим за попередника, колісна база зросла на 22 мм. Місця в салоні стало набагато більше, об’єм багажника становить 540 літрів.
Фото: motortrend.com
Фото: motortrend.com
Новий Mercedes-Benz E-Class можна відрізнити за іншою радіаторною решіткою і висувними дверними ручками, які з’явилися у моделі вперше. Він оснащений модифікованою багатоважелевою задньою підвіскою, «розумними» пневмобалонами, які можуть підтримувати постійний дорожній просвіт незалежно від завантаження автомобіля або знижувати його для скорочення витрат палива, а також адаптивними амортизаторами ADS+.
Від S-класу він отримав повнокероване шасі, радіус розвороту зменшився на 90 см, а кількість повних обертів керма скоротилася від 2,4 до 2,2.
Фото: motortrend.com
Фото: motortrend.com
У салоні з’явився «гіперекран», як у моделях EQE та EQS, нова цифрова панель приладів і селфі-камера, яку можна використовувати для фото, відео та онлайн-конференцій.
Обидві версії є гібридними, оснащені 20-сильними електромоторами. Молодша версія E 350 також обладнана 2,0-літровим двигуном об’ємом 259 к.с., а E 450 оснащений 3,0-літровим бензиновим двигуном на 380 к.с. Повний привід 4Matic та дев’ятиступінчастий «автомат» 9G-Tronic є стандартними.
Ціни та дати будуть оголошені додатково.
За матеріалами:
Телеканал 24
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