PayPal вводить комісію для росіян за неактивні рахунки — Finance.ua

PayPal вводить комісію для росіян за неактивні рахунки Сьогодні 06:11 — Технології&Авто

PayPal вводить комісію для росіян за неактивні рахунки

Американська платіжна система PayPal з 7 жовтня запровадить комісію за обслуговування неактивних рахунків клієнтів із росії у розмірі 3500 рублів.

Про це повідомила пресслужба PayPal.

Читайте також PayPal відкрила для клієнтів зі США доступ до міжнародних переказів у PYSUD

«Ми вводимо плату за обслуговування вашого рахунку у випадку, якщо ви продовжуєте підтримувати баланс на своєму рахунку PayPal у будь-якій валюті. Плата застосовується до особистих та корпоративних рахунків. Плата стягується один раз на рік з рахунків з позитивним балансом, які не були активними протягом останніх 12 місяців», — йдеться у повідомленні.

Якщо на рахунку менше 3500 рублів, буде списана вся сума, що залишилася на ньому.

Читайте також PayPal звільняє 2 500 своїх співробітників у світі

Неактивний рахунок означає, що клієнт не входив у свій обліковий запис і не використовував його для виведення коштів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.