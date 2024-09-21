PayPal вводить комісію для росіян за неактивні рахунки — Finance.ua

PayPal вводить комісію для росіян за неактивні рахунки
Американська платіжна система PayPal з 7 жовтня запровадить комісію за обслуговування неактивних рахунків клієнтів із росії у розмірі 3500 рублів.
Про це повідомила пресслужба PayPal.
«Ми вводимо плату за обслуговування вашого рахунку у випадку, якщо ви продовжуєте підтримувати баланс на своєму рахунку PayPal у будь-якій валюті. Плата застосовується до особистих та корпоративних рахунків. Плата стягується один раз на рік з рахунків з позитивним балансом, які не були активними протягом останніх 12 місяців», — йдеться у повідомленні.
Якщо на рахунку менше 3500 рублів, буде списана вся сума, що залишилася на ньому.
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Неактивний рахунок означає, що клієнт не входив у свій обліковий запис і не використовував його для виведення коштів.
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