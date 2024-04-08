PayPal відкрила для клієнтів зі США доступ до міжнародних переказів у PYSUD — Finance.ua

PayPal відкрила для клієнтів зі США доступ до міжнародних переказів у PYSUD 08.04.2024, 00:34 — Криптовалюта

PayPal відкрила для клієнтів зі США доступ до міжнародних переказів у PYSUD

Компанія PayPal оголосила про запуск нової послуги для користувачів зі США. Клієнти отримали можливість використовувати стейблкоїн PYUSD для проведення міжнародних переказів.

Згідно з пресрелізом компанії, американські користувачі можуть проводити операції з активом через сервіс Xoom. Він дає змогу конвертувати долари США в PYUSD і здійснювати за допомогою стейблкоїна транскордонні грошові перекази.

Читайте також WhiteBIT продовжує поповнювати скарбничку: 10 нових проєктів на біржі у березні

Сервіс дає можливість відправляти кошти в приблизно 160 країн без комісії за транзакцію, зазначають у PayPal. Таким чином компанія намагається розширити сферу застосування PYUSD.

На думку представників фірми, користувачі перебувають у пошуку економічних варіантів для міжнародних платежів. У PayPal зазначають, що, згідно зі звітом Світового банку, середня вартість транскордонного переказу в III кварталі 2023 року становила 6% від суми в $200.

З цієї причини в компанії вважають, що надсилання коштів без комісії за допомогою нової послуги здобуде велику популярність серед американських користувачів. Представники PayPal також відзначили високий ступінь безпеки та швидкість обробки таких переказів.

«Коли ми вирішили вивести PYUSD на ринок, у нас було дві мети, яких ми хотіли досягти. Створити щось, що має стабільну цінність, щоб максимізувати довіру користувачів, і забезпечити його корисність для комерції та платежів», — сказав старший віцепрезидент PayPal Хосе Фернандес да Понте.

Компанія продовжує роботу над впровадженням стейблкоїна в різні сфери та екосистеми. У січні 2024 року стало відомо, що PYUSD увійшов до третього за величиною пулу ліквідності FRAXPYUSD на децентралізованій біржі Curve.

incrypted За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.