WhiteBIT продовжує поповнювати скарбничку: 10 нових проєктів на біржі у березні — Finance.ua

WhiteBIT продовжує поповнювати скарбничку: 10 нових проєктів на біржі у березні Сьогодні 12:30 — Криптовалюта

WhiteBIT продовжує поповнювати скарбничку: 10 нових проєктів на біржі у березні

Березень 2024 року видався досить плідним для однієї з найбільших криптобірж Європи WhiteBIT. Більш детально про 11 нових активів, в чому їх особливість та які пари вже доступні читай далі:

На біржі з: 1 березня

Пара: AXL/USDT

Основна інформація:

Axelar — це Web3-платформа, яка забезпечує поєднання різних мереж у зручні взаємодії для користувачів. AXL є нативним токеном платформи, який підтримує проєкт і допомагає створювати безпечний міжланцюговий зв’язок.

Власники AXL підтримують децентралізовану безпеку та управління, а також отримують винагороди та комісії. Axelar базується на алгоритмі консенсусу Proof-of-Stake з можливостями програмування на основі токена AXL.

На біржі з: 6 березня

Пари: CYBER/USDT, CYBER-PERP

Основна інформація:

CyberConnect — це протокол соціального Web3-блокчейну, створений для розробки децентралізованих соціальних застосунків (dapp) і надавати користувачам контроль над своєю цифровою ідентифікацією, з'єднаннями, контентом і взаємодією.

На біржі з: 7 березня

Пара: HOOK/USDT

Основна інформація:

Hooked Protocol створює базовий рівень для масового впровадження Web3, надаючи індивідуальні продукти Learn & Earn та інфраструктуру для користувачів і компаній, щоб увійти в Web3-світ.

Завдяки продукту Wild Cash, який пропонує Quiz-to-Earn та інші гейміфіковані навчальні програми, залучивши понад 2 млн учасників до спільноти, Hooked прагне сформувати екосистему, що належать спільноті, полегшуючи та оптимізуючи потоки адаптації для всіх Web3-ентузіастів.

Maverick Protocol (MAV)

На біржі з: 8 березня

Пара: MAV/USDT

Основна інформація:

Maverick Protocol — це постачальник DeFi-інфраструктури, зосереджений на підвищенні ефективності галузі на базі Maverick AMM. Maverick усуває неефективність DeFi, допомагаючи користувачам використовувати ліквідність там, де вона найкраще працює, та будується в 3 етапи:

Ефективність капіталу: запущено перший Dynamic Distribution AMM;

Ефективність заохочення ліквідності: запущено інструмент формування ліквідності — покращена позиція;

Escrow для голосування: ve-Model і дизайн метапротоколу.

Maverick AMM допомагає користувачам максимізувати ефективність капіталу шляхом автоматизації концентрації ліквідності під час руху ціни.

Uwon (UWON)

На біржі з: 8 березня

Пара: UWON/USDT

Основна інформація:

Uwon — це мем-койн, присвячений запуску гри Case Boom — проєкту Near Protocol на Telegram Wallet. В кінці гри стався кумедний баг, коли на порожньому екрані залишився тільки напис «YOU WON».

Десятки тисяч людей побачили цей екран і Near Protocol вирішили запустити присвячений йому мем-койн.

На біржі з: 11 березня

Пари: WIF/USDT, WIF/BTC, WIF/TRY, WIF-PERP

Основна інформація:

Dogwifhat — це токен у мережі Solana, заснований на інтернет-мемі собаки шиба-іну в рожевій в’язаній шапці.

Засновники проєкту залишаються анонімними, але кажуть, що найпопулярніша мемна монета Dogecoin (DOGE) стала їх натхненням. Dogwifhat — криптовалюта , якою керує спільнота власників токенів WIF.

На біржі з: 11 березня

Пари: METIS/USDT, METIS/BTC, METIS/TRY

Основна інформація:

Metis — рішення для масштабування Ethereum Layer-2, спрямоване на розвʼязання трилеми ланцюга: блокчейни не можуть бути децентралізованими, безпечними та масштабованими одночасно. Він також прагне розвʼязати найбільші проблеми Ethereum: швидкість, вартість і масштабованість.

На біржі з: 14 березня

Пари: AEVO/USDT, AEVO-PERP

Основна інформація:

Aevo — високопродуктивна децентралізована біржа на основі книги ордерів, яка має всі функції, необхідні для професійного трейдера опціонів. Це включає надійну систему нарахування маржі (з портфельною маржею), а також сотні інструментів для торгівлі.

Aevo прагне стати місцем № 1 для торгівлі опціонами в мережі. Три основні переваги, які Aevo надає користувачам:

Понад 100 інструментів із багатьма страйками та термінами дії;

Велика ліквідність завдяки партнерству з найкращими представниками торгівлі опціонами у світі;

Миттєва адаптація, депозит USDC з будь-якої мережі EVM.

На біржі з: 18 березня

Пари: ETHFI/USDT, ETHFI/BTC, ETHFI/TRY, ETHFI-PERP

Основна інформація:

Ether. fi — це некастодіальний децентралізований стейкінговий протокол, де зацікавлені сторони зберігають повний контроль над своїми активами, одночасно використовуючи можливості децентралізації без додаткового дозволу. Протокол проєкту забезпечує безпечну та безперебійну послугу делегованого стейкінгу, водночас пропонуючи вищу віддачу та менші витрати завдяки інноваційним джерелам доходу та оптимізації операційної ефективності.

JTC Network (JTC)

На біржі з: 5 березня

Пара: JTC/USDT

Основна інформація:

Проєкт Jurat має на меті революцію у правозастосуванні в рамках технології блокчейн, розвʼязуючи проблему дотримання законних прав у децентралізованих структурах.

Зберігаючи основні цінності блокчейну — децентралізацію, безпеку та анонімність, Jurat створює ефективне правозастосування, одночасно інтегруючи судові механізми. ***

WhiteBIT продовжує створювати різноманітне криптовалютне середовище для новачків та досвідчених трейдерів. За словами представників біржі, це лише частина оновлень, запланованих на весну 2024 року, тож користувачі можуть очікувати ще більше нових проєктів на платформі та цікавих активностей, що допомагають познайомитись з ними у ігровій формі та виграти приємні призи.hi

Довідка Finance.ua:

WhiteBIT — одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році;

на біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ активів та 10 державних валют.

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