Casio представила новий годинник G-Shock (фото) — Finance.ua
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Casio представила новий годинник G-Shock (фото)

Технології&Авто
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Casio представила новий годинник G-Shock (фото)
Casio представила новий годинник G-Shock (фото)
Компанія Casio анонсувала новий годинник G-Shock, який входить до серії G-Steel.
Модель отримала назву GM2110D. Вона побудована на основі популярної серії GM2100, але до неї додано рамку з нержавіючої сталі, яка покриває корпус.
Casio представила новий годинник G-Shock (фото)
Восьмикутний безель має комбіновану обробку: кругле покриття вгорі та дзеркальне покриття в точках з’єднання. Годинник підходить як для повсякденних, так і для офіційних випадків.
Уперше в серії модель GM2110D також оснащена браслетом із нержавіючої сталі.
Casio представила новий годинник G-Shock (фото)
Крім цього новинка має ударостійкий корпус, водонепроникність до 200 метрів, функцію перемикання рук, світовий час, що охоплює 38 міст, секундомір, таймер зворотного відліку, будильник, та підсвітку.
Модель вже можна купити на сайті Casio за $300.
За матеріалами:
mezha.media
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