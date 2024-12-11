Представлено концепт смартфона Tesla з заокругленими краями (фото) — Finance.ua

Представлено концепт смартфона Tesla з заокругленими краями (фото) Сьогодні 03:52 — Фондовий ринок

Останнім часом у технологічному співтоваристві активно обговорюється можливість випуску смартфона під брендом Tesla, незважаючи на те, що основний бізнес компанії Ілона Маска зосереджений на виробництві електромобілів, накопичувачів енергії та продукції на сонячній енергії.

Якщо вірити різним витокам і презентаціям, які з’явилися в мережі, Tesla Phone може стати одним із найбільш революційних смартфонів на ринку.

Що відомо про новинку

Ілон Маск кілька разів коментував можливість випуску смартфона від Tesla. На початку листопада минулого року він заявив, що у Tesla немає планів зі створення мобільного телефону, поки два гіганти смартфонів, Apple і Google, «не почнуть робити щось дійсно погане». Однак, незважаючи на ці заяви, в мережі продовжують з’являтися витоки і концептуальні дизайни ймовірного Tesla Phone.

Рендери пристрою, що з’явилися в мережі, показують, що смартфон Tesla може мати кілька унікальних і привабливих особливостей. Смартфон може мати класичний вигнутий дизайн екрана. Верхня і нижня межі екрана можуть бути ледве помітні, створюючи безрамковий вигляд.

Положення роз’єму навушників дуже схоже на старі мобільні телефони серії S від Samsung. Екран, ймовірно, буде вигнутий по краях, що додає елегантності та сучасності пристрою. На задній панелі телефону розташований овальний модуль камери, що містить щонайменше дві камери, а також спалах та інші компоненти.

Це нагадує сучасні смартфони з фокусом на високоякісній фотозйомці. Збоку телефону є металева рамка, яка додає міцності та стилю пристрою. Крім штатних кнопок живлення і гучності, на іншій стороні можуть бути розташовані дві кнопки, можливо, пов’язані з фотозйомкою.

Це може включати в себе спеціальні режими зйомки або швидкий доступ до камери. Внизу смартфона також є отвір, який, можливо, є слотом для стилуса. Це додає функціональності та зручності для користувачів, які вважають за краще працювати зі стилусом.

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itechua За матеріалами:

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