Представлено дисплеї для ноутбуків та моніторів з рекордною частотою 480 Гц — Finance.ua

Представлено дисплеї для ноутбуків та моніторів з рекордною частотою 480 Гц

Вчора 03:19 — Фондовий ринок

Якщо ви думали, що ігрові монітори з частотою 360 Гц зайві для більшості людей, у виробника дисплеїв AUO є щось, що може вас здивувати. Компанія продемонструвала дві панелі із колосальною частотою оновлення 480 Гц.

Про це пише hi-tech.ua

Панелі представлені у двох розмірах: 24-дюймова модель для настільних моніторів та 16-дюймова версія для ноутбуків. Обидві панелі мають роздільну здатність Full HD. У настільному дисплеї використовується панель TN, яка повинна мати швидший час відгуку менше 1 мс. Тим часом, дисплей ноутбука має час відгуку десь між 1 мс та 2 мс.

Такі панелі будуть встановлені в споживчі товари найближчим часом, але коли саме — не повідомлялося. Ціна таких пристроїв теж поки що невідома.

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