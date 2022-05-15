Представлено дисплеї для ноутбуків та моніторів з рекордною частотою 480 Гц — Finance.ua
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Представлено дисплеї для ноутбуків та моніторів з рекордною частотою 480 Гц

Вчора 03:19Фондовий ринок
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Якщо ви думали, що ігрові монітори з частотою 360 Гц зайві для більшості людей, у виробника дисплеїв AUO є щось, що може вас здивувати. Компанія продемонструвала дві панелі із колосальною частотою оновлення 480 Гц.
Про це пише hi-tech.ua.
Панелі представлені у двох розмірах: 24-дюймова модель для настільних моніторів та 16-дюймова версія для ноутбуків. Обидві панелі мають роздільну здатність Full HD. У настільному дисплеї використовується панель TN, яка повинна мати швидший час відгуку менше 1 мс. Тим часом, дисплей ноутбука має час відгуку десь між 1 мс та 2 мс.
Такі панелі будуть встановлені в споживчі товари найближчим часом, але коли саме — не повідомлялося. Ціна таких пристроїв теж поки що невідома.
За матеріалами: Finance.ua
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