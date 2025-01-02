Представлено дешевий складаний монітор-«книжку» з двома екранами (фото) — Finance.ua
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Представлено дешевий складаний монітор-«книжку» з двома екранами (фото)

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Представлено дешевий складаний монітор-«книжку» з двома екранами (фото)
Представлено дешевий складаний монітор-«книжку» з двома екранами (фото)
Бренд Minisforum, який спеціалізується на складанні невеликих десктопних систем, випустив новий цікавий продукт. Йдеться про монітор MDSA156, звернули увагу в Tom’s Hardware.
Монітор оснащується відразу двома 15.6″ IPS-панелями, які можна скласти як ноутбук, поставити горизонтально або вертикально. У комплекті також є підставка, що дозволяє повертати екрани на 315 градусів.
Також наголошується, що за бажання можна об’єднати три таких монітори в одну велику панель. З портів є 3,5 мм, HDMI і USB Type-C. Вбудовані динаміки додаються.
Роздільна здатність кожного екрана становить 1920×1080 пікселів, заявляються кути огляду 178 градусів і яскравість 250 ніт. Частота оновлення стандартна — 60 Гц.
На сайті Minisforum монітор пропонується за ціною в $231 (близько 9000 грн).
За матеріалами:
УНІАН
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