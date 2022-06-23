Представлено бюджетний смартфон Samsung Galaxy F13 (фото) — Finance.ua

Представлено бюджетний смартфон Samsung Galaxy F13 (фото) Вчора 00:12 — Технології&Авто

Представлено бюджетний смартфон Samsung Galaxy F13 (фото)

В Індії відбувся анонс нового бюджетного смартфона під назвою Samsung Galaxy F13.

Візуально Galaxy F13 є копією Galaxy M13, що дебютував у Європі, але характеристики дещо відрізняються.

Galaxy F13 оснащується 6.6-дюймовим IPS-дисплеєм з кадровою частотою 60 Гц, однокристальною системою Exynos 850, 4 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ флеш-пам’яті, слотом для карт microSD та підтримкою функції RAM Plus, що дозволяє розширювати об’єм.

Новинка має основну камеру з 50-Мп, 5-Мп та 2-Мп датчиками, 8-Мп фронтальну камеру, батарею ємністю 6000 мАг із зарядкою потужністю 15 Вт, dualSIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, порт USB Type-C. Керує пристроєм ОС Android 12 із оболонкою One UI 4.1.

Вартість Samsung Galaxy F13 в Індії становить близько $140. Продаж розпочнеться 29 червня.

iLenta За матеріалами:

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