Представлені абсолютно нові Mercedes-Benz Vito та eVito (фото) — Finance.ua

Представлені абсолютно нові Mercedes-Benz Vito та eVito (фото) Сьогодні 04:32 — Фондовий ринок

Представлені абсолютно нові Mercedes-Benz Vito та eVito (фото)

Німецька компанія Mercedes-Benz представила оновлений комерційний фургон Mercedes-Benz Vito та його електричну модифікацію під назвою eVito.

Про це повідомляє MMR із посиланням на Carexpert

Комерційний фургон Mercedes-Benz Vito буде доступний у всьому світі в кузовах Panel Van, Crew Cab і Tourer з трьома варіантами довжини (Compact, Long і Extra-Long). Vito також пропонуватиметься по у трьох різних комплектаціях (Base, Pro та Select).

Mercedes-Benz Vito нового покоління отримав інший екстер'єр із рестайлінговими переднім та заднім бамперами. У базовій комплектації бампери не пофарбовані. Увесь модельний ряд Vito тепер доступний із легкосплавними дисками.

На панелі приладів розташований 5,5-дюймовий кольоровий дисплей між аналоговим спідометром та тахометром, а також 10,25-дюймова інформаційно-розважальна система із сенсорним екраном, яка працює під керуванням останньої версії програмного забезпечення Mercedes-Benz MBUX.

MMR За матеріалами:

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