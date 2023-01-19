Представлена ​​технологічна ложка SpoonTEK, яка робить їжу смачнішою — Finance.ua
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Представлена ​​технологічна ложка SpoonTEK, яка робить їжу смачнішою

Технології&Авто
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Представлена ​​технологічна ложка SpoonTEK, яка робить їжу смачнішою
Представлена ​​технологічна ложка SpoonTEK, яка робить їжу смачнішою
Багато людей вважають, що їжа недостатньо смачна, якщо до неї не додати сіль, цукор або якусь приправу з глутаматом натрію. Але це не корисно для нашого організму. Стартап SpoonTEK пропонує альтернативу — інноваційну ложку, яка, як повідомляється, посилює смак будь-якої страви, не завдаючи шкоди смаковим рецептоарам.
Представлена ​​технологічна ложка SpoonTEK, яка робить їжу смачнішою
SpoonTEK виглядає як звичайна ложка, але всередині у неї батарея та електронна начинка. Один електрод знаходиться на нижній стороні ручки та ще один усередині черпака. Оскільки це все ж таки столовий предмет, він має відносну стійкість до води та механічних впливів. Відповідно, таку ложку можна сміливо використати з рідкими стравами. Працює вона дуже просто — користувач затискає рукою електрод на ручці, а їжа закриває інший електрод. Коли людина кладе ложку в рот, вона замикає електричний ланцюг (загоряється світлодіод), і відбувається легка електрична стимуляція смакових рецепторів язика, що покращує смакові відчуття. Той же принцип успішно використовується в паличках для їжі та спеціальних келихах для коктейлів. Жодної шкоди організму така електрична стимуляція не завдає.
Представлена ​​технологічна ложка SpoonTEK, яка робить їжу смачнішою
Ложку SpoonTEK не можна мити в посудомийній машині, тільки вручну. Крім того, такий гаджет не рекомендується використовувати людям, які мають електронні імпланти (особливо кардіостимулятори), або тим, хто страждає від судом. Розробники також радять позбавитися будь-яких сторонніх предметів у роті чи на язиці перед використанням ложки.
SpoonTEK вже доступна у продажу на сайті розробника за ціною 29 доларів. Ложка пропонується у трьох варіантах забарвлення: чорному, сірому та бежевому.
За матеріалами:
t4
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