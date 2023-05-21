Правила спадкування в Україні знову змінилися — Finance.ua

Правила спадкування в Україні знову змінилися Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

В Україні змінились правила успадкування, що потрібно знати, щоб не втратити спадок.

Спадкування за законом і за заповітом

Спадкування — це перехід прав і обовʼязків від спадкодавця до спадкоємця. Як і раніше спадкування може відбуватися за законом або за заповітом.

За заповітом успадкувати майно можна, якщо спадкодавець за життя, перебуваючи при здоровому глузді та добрій памʼяті, скориставшись послугами уповноваженої особи, склав заповіт на тих осіб, кому б він хотів передати належне йому майно та права.

Якщо заповіту немає, то спадкоємці мають право успадкувати права й обовʼязки за законом. У законодавстві визначено пʼять черг спадкування за законом. І у випадку, якщо спадкоємців певної черги немає, право спадкування переходить до спадкоємців наступної черги.

До першої черги належать діти, чоловік чи дружина, батьки. Кожен із цих спадкоємців має право на рівну частку в майні спадкодавця, все ділиться порівну між зазначеними особами. Друга черга — рідні брати та сестри, баба та дід. Третя — дядько та тітка спадкодавця.

Спадкоємцями четвертої черги є особи, які проживали разом зі спадкодавцем протягом останніх пʼяти років та спільно провадили господарство. Найчастіше це стосується людей, які не встигли оформити свої стосунки юридично й мешкали в так званому цивільному шлюбі.

П’ята черга спадкування за законом включає утриманців спадкодавця, які не були членами його сім'ї, а також інших родичі до шостого ступеня споріднення.

Які терміни прийняття спадщини ввели на початку війни

28.02.2022 перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше ніж на чотири місяці. Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення строку для прийняття спадщини, тобто через десять місяців. З початком повномасштабної війни, в лютому 2022 року, український уряд змінив строки прийняття спадщини. Від дня смерті спадкодавця строк подачі заяви на відкриття спадкової справи збільшили з 6 до 10 місяців. Згідно з постановою Кабміну № 164 відперебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше ніж на чотири місяці. Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення строку для прийняття спадщини, тобто через десять місяців.

Тобто, до шестимісячного терміну для прийняття спадщини додали ще чотири місяці, щоб звернутися до нотаріуса із заявою.

Як змінилися терміни прийняття спадщини від травня 2023 року

знову протягом шести, а не десяти місяців. Відповідно до постанови № 469 від 9 травня 2023 року, схваленої Кабінетом Міністрів, строки прийняття спадщини вкотре змінились. Тепер, як до війни, розв’язувати всі питання, пов’язані зі спадщиною, потрібно

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