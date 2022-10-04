Правила перетину кордону спортсменами під час дії воєнного стану — Finance.ua

Правила перетину кордону спортсменами під час дії воєнного стану Вчора 20:01 — Казна та Політика

Правила перетину кордону спортсменами під час дії воєнного стану

Кабмін вніс зміни до правил перетину кордону українцями. Зокрема, постанова 1082 від 27 вересня 2022 року регулює пропуск через державний кордон спортсменів.

Про це пише Visit Ukraine Today.

Згідно з новими правилами, Державна прикордонна служба пропускає учасників закордонних спортивних змагань за умови дотримання всіх правил перетину кордону та наявності документів, що підтверджують мету поїздки.

Правила поширюються на:

учасників збірних з олімпійських, паралімпійських та неолімпійських видів спорту, тренерів, відповідальних за їхню підготовку до спортивних заходів, суддів та інших осіб, що супроводжують;

членів клубів з ігрових видів спорту найвищих дивізіонів, тренерів, суддів та інших осіб, що їх супроводжують.

Які документи необхідні?

Спортсмени, тренери та інші учасники національних збірних мають показати на кордоні рішення Міністерства молоді та спорту про включення їх до складу національної команди.

Учасники клубів з ігрових видів спорту мають підтверджувати мету виїзду за допомогою листа міністра чи особи, що тимчасово виконує його обов’язки до Державної прикордонної служби про перетин кордону відповідними особами для участі у спортивному заході.

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Щоб такий лист надійшов до прикордонної служби, суб’єкти сфери фізкультури та спорту мають скласти заяву, в якій вказати всіх, хто має брати участь у закордонній спортивній події, та строк її проведення.

Тривалість заходу зазначається в єдиному календарному плані спортивних та оздоровчих заходів України на рік.

Час перебування за кордоном

Спортсмени, тренери та судді національних збірних мають перебувати за кордоном не більше календарного місяця з моменту в’їзду, але не менше, ніж передбачає термін проведення змагання.

Якщо у календарному плані зазначено інший захід, що проходить в іншій країні не пізніше, ніж за десять робочих днів після завершення першого, термін поїздки може бути подовжено.

Для спортсменів, що виступають у клубах з ігрових видів спорту та людей, які їх супроводжують, терміни перебування за територією України аналогічні, але для їх продовження потрібен лист від міністра молоді та спорту до прикордонної служби про пролонгацію термінів поїздки.

Якщо мета виїзду не підтвердиться, прикордонники не пропустять спортсменів через український кордон.

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