Правоохоронці затримали «благодійників», яких підозрюють у привласненні зібраних для ЗСУ 9 млн грн — Finance.ua
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Правоохоронці затримали «благодійників», яких підозрюють у привласненні зібраних для ЗСУ 9 млн грн

Казна та Політика
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Оперативники карного розшуку разом із Кіберполіцією Києва та слідчими Головного слідчого управління розкрили діяльність групи осіб, які під прикриттям благодійного фонду збирали гроші для ЗСУ.
Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.
Підозрювані діяли за такою схемою: організатор — 37-річний депутат однієї з міських рад на Сумщині — створив два кол-центри в Києві та Дніпрі. Їх співробітники телефонували бізнесменам, просили допомогти у придбанні конкретних товарів для військових і надавали реквізити благодійної організації.
Отримані гроші пересилали на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців і розподіляли між собою.
Слідчі встановили, що в такий спосіб їм вдалося зібрати майже 9 млн грн та ошукати близько 6000 осіб.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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