Правоохоронці виявили тіньовий гральний бізнес з оборотом 12 млрд грн — Finance.ua
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Правоохоронці виявили тіньовий гральний бізнес з оборотом 12 млрд грн

Кримінал
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Співробітники Бюро економічної безпеки та Служби безпеки України провели обшуки у фінансових установах у різних регіонах України.
Як повідомляє пресслужба БЕБ, ці банки використовувалися низкою компаній, що організували та проводили азартні ігри (гемблінг), букмекерську діяльність (беттінг) тощо.
За даними слідства, службові особи суб’єктів господарювання з метою ухилення від сплати податків створили ряд вебсайтів-двійників, на яких здійснюється незаконна господарська діяльність у вигляді онлайн-бізнесу, без сплати податку на прибуток, ПДФО та військового збору.
«За наявною інформацією, орієнтовний щомісячний обсяг їхніх тіньових операцій може сягати 12 млрд грн. Це у свою чергу може складати 2 млрд грн несплачених податків», — йдеться у повідомленні.
За даними БЕБ, за попередньою змовою із службовими особами банківських установ та фінансових компаній, зловмисники у своїй діяльності використовували реквізити 80 суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності.
«З метою забезпечення проведення незаконних фінансових операцій, їх „міскондінгу“ та уникнення первинного фінансового моніторингу, фактичні власники вказаних компаній вступили у злочинну змову із службовими особами банків», — зазначається у повідомленні БЕБ.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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