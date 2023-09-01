Правоохоронці викрили схему заволодіння зерном держпідприємства на 23 мільйони — Finance.ua

Правоохоронці викрили схему заволодіння зерном держпідприємства на 23 мільйони Сьогодні 15:31 — Кримінал

Правоохоронці викрили схему заволодіння зерном держпідприємства на 23 мільйони

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру в заволодінні державним зерном на майже 23 мільйони гривень ексдиректору держпідприємства та директору приватної фірми.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Зазначається, що підозрювані реалізували схему заволодіння сільськогосподарською продукцією ДП «ДГ «Проскурівка» Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України.

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Слідство встановило, що з липня по серпень 2018 року колишній директор держпідприємства та директор приватної компанії незаконно заволоділи власністю державного товариства, а саме 5 тис. тонн зерна пшениці озимої та ярої.

Аби приховати незаконний продаж указані особи уклали фіктивні договори, відповідно до яких 5 тис. т зерна були начебто передані на зберігання приватному підприємству. В подальшому пшеницю продали іншим підприємствам.

Такі дії осіб завдали державному підприємству понад 22,9 млн грн збитків. Слідство триває.

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Економічна Правда За матеріалами:

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