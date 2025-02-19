Правоохоронці прийшли з обшуками у «Київавтодор»: причина — Finance.ua

Правоохоронці прийшли з обшуками у «Київавтодор»: причина Сьогодні 14:49

19 лютого у приміщенні комунальної корпорації «Київавтодор» слідчі Головного управління Національної поліції у м. Києві проводять обшуки.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Як зазначають у «Київавтодорі», обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва в межах кримінального провадження щодо можливого привласнення бюджетних коштів, виділених на послуги з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки.

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Комунальна корпорація «Київавтодор» наголошує, що тендери на ці послуги були виконані за процедурою офіційних публічних закупівель.

Працівники корпорації сприяють слідству та надають усі запитувані документи, що необхідні для всебічного й повного розслідування. Зі свого боку розраховують на об’єктивне й неупереджене слідство.

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