Правоохоронці підозрюють екснардепа у схемі на 112 млн грн — Finance.ua

Правоохоронці підозрюють екснардепа у схемі на 112 млн грн Сьогодні 13:32 — Кримінал

Правоохоронці повідомили про підозру в незаконному заволодінні правом вимоги банку на понад 128 млн грн вісьмом особам. Серед них — ескголова комітету ВР, посадовці СБУ, АРМА та державних підприємств.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За версією слідства, у 2019 році комітету ВР восьмого скликання будучи фактичним власником низки юридичних осіб здійснював забудову земельної ділянки на околиці Києва. Будівництво проводилося за кредитні кошти під заставу збудованого в майбутньому багатоквартирного житлового комплексу, земельних ділянок та низки особистих порук (зокрема й самого нардепа).

«Для уникнення іпотечних зобов’язань та отримання можливості продати збудовану житлову нерухомість народний депутат із залученням начальника відділення Головного слідчого управління СБУ (на теперішній час особа обіймає керівну посаду в Центральному апараті ДБР), керівника підрозділу АРМА, керівництва державного підприємства „СЕТАМ“, а також оцінювачів організував протиправне відчуження права вимоги банківської установи через відповідне Нацагентство та держпідприємство», — йдеться у повідомленні.

Вони використовували підроблені офіційні документи, надавали та отримували неправомірну вигоду. Завдяки чому врешті домоглися викупу вказаної нерухомості за заниженою вартістю на підконтрольну юридичну особу.

Висновками експертиз підтверджено, що реалізація цієї злочинної схеми заподіяла банку шкоди понад 112 млн грн — саме така сума складає різницю між реальною вартістю та тією, яку сплатили зловмисники.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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