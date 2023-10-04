Правоохоронці Китаю викрили в корупції одного з головних банкірів країни — Finance.ua

Правоохоронці Китаю викрили в корупції одного з головних банкірів країни Сьогодні 12:23

Правоохоронці Китаю викрили в корупції одного з головних банкірів країни

Колишньому заступнику директора Народного банку Китаю Фань Іфею висунуто звинувачення у хабарництві, повідомили Інформагентство Сіньхуа у Верховній народній прокуратурі КНР.

Таке рішення було ухвалено після завершення розслідування, проведеного Державним наглядовим комітетом із санкції Центрального комітету КПК.

У обвинувальному акті прокуратури наголошується, що Фань Іфей, який також був членом партгрупи банку, зловживав службовим становищем на користь третіх осіб, за що отримував від них гроші та матеріальні цінності в особливо великому розмірі.

Кримінальну справу проти нього порушила народна прокуратура міста Хуанган провінції Хубей, справу розглядатиме народний суд середнього ступеня того ж міста.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.