Правоохоронці Китаю викрили в корупції одного з головних банкірів країни — Finance.ua

Правоохоронці Китаю викрили в корупції одного з головних банкірів країни
Колишньому заступнику директора Народного банку Китаю Фань Іфею висунуто звинувачення у хабарництві, повідомили Інформагентство Сіньхуа у Верховній народній прокуратурі КНР.
Таке рішення було ухвалено після завершення розслідування, проведеного Державним наглядовим комітетом із санкції Центрального комітету КПК.
У обвинувальному акті прокуратури наголошується, що Фань Іфей, який також був членом партгрупи банку, зловживав службовим становищем на користь третіх осіб, за що отримував від них гроші та матеріальні цінності в особливо великому розмірі.
Кримінальну справу проти нього порушила народна прокуратура міста Хуанган провінції Хубей, справу розглядатиме народний суд середнього ступеня того ж міста.
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