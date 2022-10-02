Права українців у країнах Європи - приклади — Finance.ua

Права українців у країнах Європи - приклади Вчора 12:16

У Раді Європи дослідили, які соціальні права отримали українські біженці у 20 країнах ЄС, що прихистили найбільше втікачів від війни в Україні.

На яку підтримку біженці з нашої країни можуть розраховувати у різних державах, повідомили в Офісі Ради Європи в Україні.

Хто може отримати тимчасовий захист та які права передбачені в різних країнах

Дослідження охопило держави, де офіційно перебувало понад 30 тисяч переселенців з України за період з 24 лютого до 20 липня 2022 року: Австрію, Бельгію, Болгарію, Велику Британію, Естонію, Ірландію, Іспанію, Італію, Латвію, Литву, Нідерланди, Німеччину, Польщу, Португалію, Румунію, Словаччину, Францію, Чехію, Швейцарію, Швецію.

Які права українці мають у країнах Європи — приклади

У звіті можна дізнатися про права українців зі статусом тимчасового захисту у різних країнах. Для прикладу наводяться такі пояснення.

Право на безплатне проживання. У Бельгії, у реєстраційному центрі в Брюсселі можна подати запит на кризове розміщення в бельгійському муніципалітеті або місті. Це може бути групове проживання, кімната у приватному будинку, але без тварин.

У Бельгії, у реєстраційному центрі в Брюсселі можна подати запит на кризове розміщення в бельгійському муніципалітеті або місті. Це може бути групове проживання, кімната у приватному будинку, але без тварин. Право на зайнятість . Після реєстрації в Болгарії негайно виникає право на працю, без необхідності отримання інших реєстрацій чи дозволів. Ставка податку на доходи фізичних осіб у Болгарії — 10%. У Франції статус тимчасового захисту передбачає, що зарплата має становити не менше 10,57 євро на годину.

. Після реєстрації в Болгарії негайно виникає право на працю, без необхідності отримання інших реєстрацій чи дозволів. Ставка податку на доходи фізичних осіб у Болгарії — 10%. У Франції статус тимчасового захисту передбачає, що зарплата має становити не менше 10,57 євро на годину. Право на соціальне забезпечення. У Великій Британії кожному члену родини, що прибув та отримав тимчасовий прихисток, надають одноразову виплату у розмірі 200 фунтів стерлінгів. В Італії запит на посвідку на проживання для забезпечення тимчасового захисту гарантує медичне обслуговування. В Румунії для допомоги всім українським дітям, хворим на рак, Асоціацією Daruieste Aripi та Румунським товариством дитячої онкології та гематології створена платформа — Code4Romania.

У Великій Британії кожному члену родини, що прибув та отримав тимчасовий прихисток, надають одноразову виплату у розмірі 200 фунтів стерлінгів. В Італії запит на посвідку на проживання для забезпечення тимчасового захисту гарантує медичне обслуговування. В Румунії для допомоги всім українським дітям, хворим на рак, Асоціацією Daruieste Aripi та Румунським товариством дитячої онкології та гематології створена платформа — Code4Romania. Право на освіту. В Естонії, з 1 вересня 2022 року у Таллінні відкрилась школа Свободи з місцями для учнів 7-12 класів віком 13-19 років. Мова навчання в школі — естонська, проте до 40% навчання проводиться рідною мовою учнів за естонською державною програмою. У Швеції відвідування школи є обов’язковим з 6 до 18 років.

Права дитини. В Ірландії усі розлучені з батьками діти віком до 12 років будуть негайно передані в прийомну сім’ю. Діти старші 12 років будуть розміщені в інтернатних будинках.

В Ірландії усі розлучені з батьками діти віком до 12 років будуть негайно передані в прийомну сім’ю. Діти старші 12 років будуть розміщені в інтернатних будинках. Право на власність. Всі особи які законно перебувають в ЄС можуть відкрити базовий банківський рахунок незалежно від реєстрації.

Всі особи які законно перебувають в ЄС можуть відкрити базовий банківський рахунок незалежно від реєстрації. Право на возз’єднання членів сім’ї. У Словаччині, якщо особа втратила зв’язок зі своєю сім’єю, близькими чи родичами, то вона може скористатися послугою возз’єднання сімей від Словацького Червоного Хреста.

У Словаччині, якщо особа втратила зв’язок зі своєю сім’єю, близькими чи родичами, то вона може скористатися послугою возз’єднання сімей від Словацького Червоного Хреста. Право на участь в культурному житті. Наприклад, в Німеччині вхід у всі державні музеї для українських біженців є безкоштовним.

Загалом автори дослідження дійшли до висновку, що застосування режиму тимчасового колективного захисту для людей, які масово рятуються від війни в Україні, демонструє європейську солідарність щодо підтримки України.

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