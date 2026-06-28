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👛 Права на гроші. Тест від Finance.ua до Дня Конституції

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👛 Права на гроші. Тест від Finance.ua до Дня Конституції
👛 Права на гроші. Тест від Finance.ua до Дня Конституції
Конституція — це головний Закон держави, якому має слідувати кожен громадянин. Водночас у кожного з нас є свої права, які безпосередньо захищає Конституція. Особливо важливо пам’ятати про це тоді, коли мова заходить про ваші гроші, фінансові рішення та захист ваших інтересів.
👉🏻 Спеціально до Дня Конституції портал Finance.ua підготував тест, який допоможе вам у доступній та цікавій формі перевірити, наскільки добре ви знаєте свої фінансові права.
Цей тест — можливість краще зрозуміти, як Конституція працює у вашому повсякденному житті, навчитися розпізнавати ситуації, де закон стоїть на вашому боці, та впевненіше почуватися у фінансових питаннях.
Пройдіть тест і дізнайтеся, чи справді ви використовуєте свої права на все 100%.

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За матеріалами:
Finance.ua
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