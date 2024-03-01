Працює на водні: Pininfarina показала суперкар Enigma GT (фото) — Finance.ua

Працює на водні: Pininfarina показала суперкар Enigma GT (фото) 01.03.2024, 00:23 — Технології&Авто

Працює на водні: Pininfarina показала суперкар Enigma GT (фото)

Enigma GT — концептуальний гранд-турер із водневим двигуном, показаний Pininfarina на Женевському автосалоні. Як кажуть у компанії, поки це лише дизайнерське дослідження, що випромінює «чистоту дизайну, елегантність та італійський стиль».

Enigma GT має довжину 4580 мм та колісну базу 2880 мм. У авто складна активна аеродинаміка, підйомний ліхтар кабіни та коефіцієнт лобового опору 0,24. Салон має компонування 2+2, а його центральним елементом є мультимедіа із прозорим OLED-екраном, що використовує доповнену реальність та штучний інтелект.

Силова установка Enigma GT складається з 442-сильного 2,5-літрового V6 з турбонаддувом, що працює на водні (він приводить в рух задні колеса), і електродвигуна на 272 к.с. на передній осі.

Розгін до 100 км/год складає «менше 4 секунд», з повним баком водню (9 кг) і повністю зарядженою батареєю на 10 кВт•год «Енігма» зможе проїхати 550 км.

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