Працівники Ubisoft у Барселоні подали до суду на компанію — вимагають скасувати повернення в офіс — Finance.ua
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Працівники Ubisoft у Барселоні подали до суду на компанію — вимагають скасувати повернення в офіс

Світ
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Працівники Ubisoft у Барселоні подали до суду на компанію — вимагають скасувати повернення в офіс
Працівники Ubisoft у Барселоні подали до суду на компанію — вимагають скасувати повернення в офіс
Профспілки студій Ubisoft, що займаються розробкою AAA-ігор та мобільних проєктів у Барселоні (Іспанія), подали до суду на видавця Assassin’s Creed через зміни політики віддаленої роботи. У співпраці з іспанською профспілкою CGT (Confederación General del Trabajo) вони вимагають, щоб Ubisoft скасувала обов’язкове повернення в офіс та гарантувала захист дистанційної роботи колективним договором.
Профспілки стверджують, що попри готовність обох сторін до переговорів, керівництво Ubisoft не висунуло жодної пропозиції з моменту подання позову 14 жовтня, повідомляє GamesIndustry.
Керівництво компанії планує запровадити новий графік, за яким співробітники мають працювати з офісу щонайменше три дні на тиждень. Це рішення змінить чинні правила, які дозволяють обирати 60% робочих днів на місяць для роботи з дому. Нові вимоги торкнуться також тих, хто наразі працює повністю віддалено.
За словами профспілок, Ubisoft ухвалила рішення раптово та без належного обговорення. Вони наголошують, що повернення всіх віддалених працівників в офіси одночасно призведе до логістичних проблем, адже компанія не має достатньо місця для розміщення кожного співробітника. Ubisoft нібито заявила, що обов’язкове повернення в офіс необхідне для «командної креативності» та «кращої комунікації», але профспілки стверджують, що «керівництво постійно не надавало жодних реальних відчутних переваг для підтримки цього заходу».
Нагадаємо, минулого місяця понад 700 співробітників Ubisoft France взяли участь у триденному страйку через суперечку щодо роботи з дому та оплати праці.
За матеріалами:
ITC.ua
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