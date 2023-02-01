Працівникам “Армії відновлення” виплатили вже понад 30 млн грн — Finance.ua

Працівникам “Армії відновлення” виплатили вже понад 30 млн грн Сьогодні 09:13 — Особисті фінанси

Працівникам “Армії відновлення” виплатили вже понад 30 млн грн

Держава виплатила понад 30 млн грн безробітним за виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту «Армія відновлення».

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

«На сьогодні до „Армії відновлення“ залучено вже понад 5 тисяч безробітних у 10 областях. Держава виплатила їм за виконання суспільно корисних робіт понад 30 млн грн, в тому числі з початку 2023 року — 6,3 млн грн. Цього року уряд збільшив фінансування на виконання таких робіт до 104 млн грн. І сподіваємось, що інші регіони, в яких ще не здійснюються суспільно корисні роботи, найближчим часом долучаться до цього проекту, а в областях, де вони вже розпочаті, активніше залучатимуть до них безробітних», — розповіла Тетяна Бережна.

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За виконання таких робіт вони отримують щонайменше 6700 грн.

Бережна також зазначила, що серед безробітних, яких залучають до «Армії відновлення», є як чоловіки, так і жінки в майже рівній пропорції, більшість з них — люди в найбільш працездатному віці 35-50 років, за професійною групою це переважно кваліфіковані робітники (сільського та лісового господарства, робітники з інструментом, робітники з обслуговування технологічного устаткування та машин).

Де залучено найбільше безробітних

До виконання таких робіт найбільше безробітних нині залучено в Полтавській області — майже 1500 осіб, Сумській — понад 1000 осіб, Київській — понад 900 осіб, Донецькій — 710 осіб.

Види суспільно корисних робіт

Робота залежить від потреб конкретного регіону.

Зокрема, безробітних залучають до розбору завалів і відновлення житлових будинків, пошкоджених в результаті бойових дій, облаштування підвальних приміщень під укриття, фасування гуманітарної допомоги, приготування їжі військовим, плетіння маскувальних сіток.

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