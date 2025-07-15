Працівника суду підозрюють у вимаганні понад 5 тис. дол. за «допомогу» з військовим обліком — Finance.ua

Працівника суду підозрюють у вимаганні понад 5 тис. дол. за «допомогу» з військовим обліком Сьогодні 05:39 — Кримінал

Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру співробітнику одного зі столичних судів за фактом вимагання та отримання грошей від колег за допомогу в оновленні військово-облікових даних у ТЦК та СП у Київській області.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Підозрюваний пропонував колегам, які отримали повістки для уточнення облікових даних, «допомогу» у проходженні всіх процедур та взятті на військовий облік. Чоловік запевняв, що з його допомогою колег не мобілізують одразу після оформлення усіх документів.

Можливість вирішити це питання чоловік пояснював своїми знайомствами та зв’язками на Київщині.

Спочатку свою допомогу підозрюваний оцінив у $4 000. Одному з колег обіцяв оформити документи без його особистої присутності. Проте після отримання частини суми та документів підозрюваний повідомив, що ціна зросла до $5 900.

Передача коштів відбувалась під контролем правоохоронців. Під час отримання останньої частини грошей чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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