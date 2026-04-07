Працівник Бучанського РТЦК задекларував золото на 8 млн гривень та тисячі доларів і євро готівки Сьогодні 09:33 — Казна та Політика

Військовослужбовець Бучанського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) Олег Коломієць за 2025 рік задекларував золоті злитки на 7,7 млн грн, 43,5 тис. дол. і євро готівкою.

Про це йдеться в тексті ЕП з посиланням на декларацію.

При цьому, як зазначається, його офіційний річний дохід становив 366 тис. грн.

«Декларація не відповідає на питання походження цих активів, але показує, що довкола системи, яка розпоряджається відстрочками, придатністю і доступом до свободи пересування, дивом накопичуються кошти, які важко пояснити і ще важче не помітити», — наголошується в публікації.

понад 40 тис. грн на місяць. Раніше Finance.ua писав, що в Україні рівень оплати праці співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) суттєво відрізняється. Кінцеві суми залежать від посади, статусу працівника та регіону служби. З урахуванням надбавок окремі категорії можуть отримувати

Грошове забезпечення військовослужбовців

Розмір грошового забезпечення військовослужбовців ТЦК та СП з усіма надбавками та доплатами залежать від категорії й становлять:

офіцерський склад — від 23 689 до 48 359 грн на місяць;

сержантський склад — 20 590−30 180 грн;

рядовий склад — 20 183−26 112 грн.

На територіях можливих бойових дій зарплати співробітників ТЦК такі:

головний спеціаліст — 32 957−37 754 грн/місяць;

провідний спеціаліст — 33 049−36 322 грн;

спеціаліст — 32 361−36 048 грн;

працівники, які виконують функції обслуговування — 28 690−37 449 грн;

прибиральник, сторож, оператор котельні — 9 491−11 149 грн;

слюсар, електромонтер — 13 500−14 530 грн;

інспектор з військового обліку — 11 705−12 590 грн.

Економічна Правда

