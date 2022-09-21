Працевлаштування безробітних та іноземців: депутати ухвалили два законопроекти у соціальній сфері — Finance.ua

Працевлаштування безробітних та іноземців: депутати ухвалили два законопроекти у соціальній сфері Вчора 20:06 — Казна та Політика

Працевлаштування безробітних та іноземців: депутати ухвалили два законопроекти у соціальній сфері

Верховна Рада України ухвалила законопроекти, спрямовані на активізацію ринку праці та зростання зайнятості серед населення.

Рішення про схвалення законопроектів 6067 та 5795 були прийняті депутатами 21 вересня.

«Уряд приділяє особливу увагу питанню підвищення рівня зайнятості, адже через війну мільйони українців втратили роботу, бо підприємства зупинились чи зруйновані, багато хто вимушено переїхав у більш безпечні регіони і шукає нову роботу там. Ми вже запустили низку програм, що стимулюють створення нових робочих місць та зменшення безробіття. Зокрема, грантові програми на відкриття та розвиток бізнесу, виплачуємо компенсацію роботодавцям за працевлаштування переселенців. Підтримка парламентом наших законодавчих ініціатив — це черговий крок, що допоможе активізувати ситуацію на ринку праці, а також збільшити податкові надходження», — прокоментувала перший віце-прем’єр- міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

Законопроект № 6067

Документом запроваджується низка новацій, що дозволять удосконалити роботу служби зайнятості, створити нові робочі місця завдяки активним програмам на ринку праці, забезпечать зменшення рівня безробіття.

Зокрема, впроваджується стимулювання для роботодавців у вигляді компенсації ЄСВ або частини заробітної плати з Фонду по безробіттю за працевлаштування:

молоді, зокрема, на перше робоче місце;

учасників бойових дій;

одиноких батьків, батьків дітей з інвалідністю;

осіб за 5 років до досягнення пенсійного віку;

осіб з інвалідністю;

довготривалих безробітних та інших вразливих категорій громадян.

Окрім того, змінюються застарілі підходи щодо допомоги безробітним в пошуку підходящої роботи, впроваджується європейський підхід до виплати допомоги по безробіттю відповідно до страхових принципів — чим більший страховий стаж, тим більше тривалість та розмір виплат, які отримує людина.

Пропонується залучати більше безробітних до громадських робіт з відновлення країни, за що вони отримуватимуть вищий дохід, ніж допомога по безробіттю.

Законопроект № 5795

Законодавчі зміни також врегульовують низку питань щодо роботи в Україні іноземців та осіб без громадянства. Зокрема:

встановлюється належний контроль за застосуванням праці іноземців та осіб без громадянства та сплатою ЄСВ шляхом запровадження моніторингу через електронний обмін інформацією між різними органами;

Державній службі зайнятості надається право оперативно реагувати і скасовувати дозволи на застосування праці іноземців за зверненням правоохоронних органів;

зменшується навантаження на роботодавців у разі залучення іноземної робочої сили шляхом скасування вимоги щодо виплати заробітної плати іноземцю у розмірі 5 або 10 мінімальних заробітних плат;

удосконалюється порядок видачі дозволів — ця адміністративна послуга стане доступною через ЦНАП.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.