Позиція незмінна. Україна не піде на поступки щодо "зернової угоди", — МЗС — Finance.ua
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Позиція незмінна. Україна не піде на поступки щодо "зернової угоди", — МЗС

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Україна не піде на поступки росії щодо «зернового коридору» у Чорному морі. Угоду згідно з домовленостями потрібно продовжити на 120 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Міністерства закордонних справ з особливих доручень Ольгу Трофімцеву.
Вона пояснила, що росія намагається зменшити термін продовження «зернової угоди» та вдається до ультиматумів і шантажу через дію санкцій.
«Ми чудово розуміємо, що росія хоче витребувати. Це теж не є секретом — вони намагаються цими всіма заявами, спробами шантажу пом’якшити, в першу чергу, фінансові санкції, які б’ють по „Россільхозбанку“, які б’ють по інших фінансових установах, і які заважають їм фактично експортувати агропродукцію та добрива на сьогодні», — зазначила посол.
Представниця МЗС наголосила, що українська позиція залишається незмінною. Її підтримують міжнародні партнери, зокрема ООН та Туреччина.\
Нагадаємо, Україна наполягає на продовженні угоди на 120 днів, як було раніше юридично оформлено. Проте росія хоче продовжити «зерновий коридор» лише на 60 днів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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