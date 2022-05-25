Позов ПриватБанку до ексвласників зріс до $4,5 млрд через перенесення слухання у Лондоні на червень-2023 — Finance.ua

Позов ПриватБанку до ексвласників зріс до $4,5 млрд через перенесення слухання у Лондоні на червень-2023

Вчора 12:46 — Казна та Політика

Позов ПриватБанку до ексвласників зріс до $4,5 млрд через перенесення слухання у Лондоні на червень-2023

Позов державного ПриватБанку (Київ) до його ексвласників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова збільшиться майже до $4,5 млрд через перенесення слухання по суті у Високому суді Лондону на червень 2023 року.

Про це повідомила пресслужба банку.

«Тим часом відсотки на суму позову продовжують нараховуватись у розмірі майже $500 тис. щодня, що збільшить суму позову майже до $4,5 млрд і судовий наказ про всесвітній арешт активів відповідачів залишається чинним», — ідеться у повідомленні.

Пресслужба нагадала, що 28 березня 2022 року відбувся перший день попереднього слухання перед слуханням по суті у Високому суді Лондону, метою якого було забезпечення того, що позов розглядатимуть під час слухання по суті у найефективніший спосіб.

Зазначено, що головним предметом для розгляду англійським судом була спроба відповідачів заявити про перенесення слухання по суті, яке мало розпочатися у червні 2022 року, у зв’язку з війною в Україні, яку англійський суд задовольнив.

Як повідомлялося, націоналізований у грудні 2016 року ПриватБанк через рік подав позов до Високого суду Лондону проти ексвласників Коломойського і Боголюбова, а також імовірно пов’язаних із ними шести британських компаній, і домігся розпорядження суду про всесвітній арешт їх активів на суму понад $2,5 млрд.

Проте Високий суд Лондону 4 грудня 2018 року визнав невідповідним його юрисдикції цей позов ПриватБанку, вважаючи, що його було подано проти британських компаній для того, щоб залучити до провадження Коломойського та Боголюбова. Банк оскаржив це рішення, й апеляційний суд Англії та Уельсу 15 жовтня 2019 став на його бік. Припис суду про всесвітній арешт активів залишився чинним до винесення судового рішення по суті.

Судді Апеляційного суду дійшли висновку, що банк має достатню для судового розгляду справу для повного відшкодування $1,9 млрд (а з урахуванням відсотків — $3 млрд), як зазначено у позовних вимогах. Коломойський та Боголюбов намагалися оскаржити це рішення у Верховному Суді.

Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ та колишніх акціонерів ПриватБанку Коломойського та Боголюбова, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови. Ексвласники банку вважають здійснену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як ПриватБанк і держава вимагають від них відшкодування збитків. Наразі сторони ведуть судові спори і в Україні, і в закордонних юрисдикціях.

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