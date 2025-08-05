Повторні свідоцтва та витяги ДРАЦС знову доступні на порталі «Дія»: як замовити — Finance.ua

Повторні свідоцтва та витяги ДРАЦС знову доступні на порталі «Дія»: як замовити
На порталі «Дія» знову можна замовити повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС.
Як повідомила пресслужба «Дії», такою можливістю вже скористалися понад 123 тисячі українців. Подати заяву можна онлайн за кілька хвилин, а готовий документ буде доставлено Укрпоштою.
Які документи повернулися
- Повторна видача свідоцтва про народження
- Повторна видача свідоцтва про шлюб
- Повторна видача свідоцтва про зміну імені
- Повторна видача свідоцтва про розірвання шлюбу
- Повторна видача свідоцтва про смерть
- Витяг про народження
- Витяг про шлюб
- Витяг про зміну імені
- Витяг про розірвання шлюбу
- Витяг про смерть
Як це працює?
Щоб замовити документ, необхідно:
- Авторизуватись у кабінеті громадянина на порталі «Дія»;
- У каталозі послуг обрати розділ «Довідки та витяги»;
- Натиснути «Подати заяву»;
- Заповнити форму на повторну видачу свідоцтва або витягу;
- Обрати спосіб доставки (Укрпоштою кур’єром або у відділення);
- Оплатити послугу та підписати заяву за допомогою Дія. Підпису або іншого кваліфікованого електронного підпису.
Статус заяви можна перевірити в розділі «Послуги», «Замовлені послуги». Її розгляд триває до трьох робочих днів. Сповіщення про готовність надійде на електронну пошту.
Нагадаємо, в Україні відновили видачу витягів з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості». Послуга отримання витягів про несудимість доступна з 3 серпня.
З 1 серпня 2025 року послуга була тимчасово недоступна через проведення Департаментом інформатизації МВС спільно з ДП «Інфотех» регламентних робіт щодо оновлення програмного забезпечення та покращення оперативності роботи системи.
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