Повторні свідоцтва та витяги ДРАЦС знову доступні на порталі «Дія»: як замовити — Finance.ua

Повторні свідоцтва та витяги ДРАЦС знову доступні на порталі «Дія»: як замовити Сьогодні 15:33

Повторні свідоцтва та витяги ДРАЦС знову доступні на порталі «Дія»: як замовити

На порталі «Дія» знову можна замовити повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС.

Як повідомила пресслужба «Дії», такою можливістю вже скористалися понад 123 тисячі українців. Подати заяву можна онлайн за кілька хвилин, а готовий документ буде доставлено Укрпоштою.

Які документи повернулися

Як це працює?

Щоб замовити документ, необхідно:

Авторизуватись у кабінеті громадянина на порталі «Дія»; У каталозі послуг обрати розділ «Довідки та витяги»; Натиснути «Подати заяву»; Заповнити форму на повторну видачу свідоцтва або витягу; Обрати спосіб доставки (Укрпоштою кур’єром або у відділення); Оплатити послугу та підписати заяву за допомогою Дія. Підпису або іншого кваліфікованого електронного підпису.

Статус заяви можна перевірити в розділі «Послуги», «Замовлені послуги». Її розгляд триває до трьох робочих днів. Сповіщення про готовність надійде на електронну пошту.

Нагадаємо, в Україні відновили видачу витягів з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості». Послуга отримання витягів про несудимість доступна з 3 серпня.

З 1 серпня 2025 року послуга була тимчасово недоступна через проведення Департаментом інформатизації МВС спільно з ДП «Інфотех» регламентних робіт щодо оновлення програмного забезпечення та покращення оперативності роботи системи.

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