Повістка не означає мобілізацію, шукають лише окремі спеціальності — Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував вручення повісток військовозобов’язаним особам призовного віку.
«Проблем з мобілізацією немає. Я постійно спілкуюся з Генеральним штабом, головнокомандувачем Збройних Сил, начальником Генштабу. У нас за великим рахунком заповнені всі необхідні позиції. Якщо сьогодні відбувається мобілізація — це за певними особливими спеціальностями», — сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
Для прикладу Резніков згадав воїнів ЗСУ, які проходять навчально-тренувальні збори у Великій Британії:
«Для таких відряджень можуть готуватись фахівці, бажано зі знанням англійської мови. Але сказати, що у нас масово провал з мобілізації — такого немає».
«Коли вручається повістка, йдеться не про мобілізацію. Деякі люди вимушено переїхали, змінили місце перебування і не стали на облік. Тому вручення повісток чоловікам призовного віку означає, що вони мають прийти до місцевого органу центру комплектації та перевірити — він на обліку, у резерві? Тому що не всі стали на облік. Ось ці вручення — це насамперед наведення порядку», — додав голова Міноборони.
Потім Резніков визнав, що окремі центри комплектації «поводяться за старим форматом» і роздають повістки як покарання. Голова Міноборони засуджує такий підхід, бо це дискредитує вітчизняну армію.
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