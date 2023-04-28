Повернення доплат військовим: у НБУ розповіли, у чому труднощі — Finance.ua

Повернення доплат військовим: у НБУ розповіли, у чому труднощі Сьогодні 14:29 — Казна та Політика

Повернення доплат військовим: у НБУ розповіли, у чому труднощі

У Національному банку України оцінили перспективи повернення раніше скасованих доплат усім військовослужбовцям. Йдеться про суму у 30 тис. грн.

Про це пише портал Новини.Live з посиланням на голову НБУ Андрія Пишного.

За словами голови НБУ, рішення Верховної ради України повернути скасовані урядом доплати усім військовим ускладнює переговори з Міжнародним валютним фондом, оскільки суперечить раніше затвердженим зобов’язанням української влади.

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«Звичайно, не дає позитивної конотації розмов з нашими міжнародними партнерами подібне рішення», — наголосив він.

Пишний зауважив, що учасники переговорного процесу усвідомлюють, що втілення в життя такого рішення парламенту «досить суттєво підвісить домовленості», взяті у рамках Меморандуму з Міжнародним валютним фоном.

«Поки рішення не реалізовано. Наскільки я знаю, відбувається певний юридичний процес. У якому вигляді в результаті і що саме буде прийнято, я думаю, нам потрібно взяти кілька тижнів, і ми зрештою побачимо результат. І вже від того результату будемо виходити», — пояснив він.

При цьому Пишний дав зрозуміти, що реалізація такого рішення неможлива, зазначивши, що в Нацбанку залишаються прихильниками того сценарію та тих домовленостей, які були закріплені на рівні Меморандуму з Фондом.

Раніше у Міжнародному валютному фонді заявили, що вивчать ухвалену парламентом 10 квітня законодавчу поправку, яка повертає доплати у 30 тис. грн військовослужбовцям. Йдеться про ініціативу, в якій не вказано, звідки брати кошти на її реалізацію.

Довідка Finance.ua:

з 1 лютого в Україні змінився порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил безпеки та оборони України. Доплати у 30 тисяч гривень скасували для тих, хто перебуває далеко за межами бойових дій;

згодом парламент повернув військовим скасовану доплату у розмірі 30 тисяч гривень. Надбавки військовим мають виплачувати за рахунок економії на скороченні заробітних плат для державних службовців та менеджменту держпідприємств (до 10 мінімальних зарплат);

за словами голови Податкового комітету Верховної Ради України Данила Гетманцева, ухвалений законопроєкт № 8312 передбачає лише факт повернення доплат без зазначення фактичних фінансових ресурсів на покриття таких витрат. Кошти, які планують взяти від скорочення зарплат держслужбовцям, становитимуть лише 2% від необхідної суми. Перспектива повернення доплат військовим залежить від того, чи будуть знайдені джерела наповнення бюджету для цього.

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