Повернення бюджетного бестселера: на ринок виходить новий Chevrolet Aveo 2023 (фото) — Finance.ua
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Повернення бюджетного бестселера: на ринок виходить новий Chevrolet Aveo 2023 (фото)

Технології&Авто
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Повернення бюджетного бестселера: на ринок виходить новий Chevrolet Aveo 2023 (фото)
Повернення бюджетного бестселера: на ринок виходить новий Chevrolet Aveo 2023 (фото)
Новий Chevrolet Aveo четвертого покоління надійшов у виробництво та виходить на ринок. Хетчбек вже надійшов у продаж, а найближчим часом до нього приєднається седан.
Про це повідомляє офіційний сайт концерну General Motors.

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Першими купити Chevrolet Aveo зможуть жителі Мексики, адже саме в цій країні налагоджено випуск моделі (також її скдадатимуть у Китаї). Хетчбек коштує від 16 750 доларів, а седан буде дешевшим — від 16 000 доларів.
Повернення бюджетного бестселера: на ринок виходить новий Chevrolet Aveo 2023 (фото)
Новий Chevrolet Aveo 2023 отримав стриманіший вигляд. У дизайні побільшало граней, а широкі грати радіатора поєднуються з великими фарами.
Автомобіль більший за попередника: хетчбек Chevrolet Aveo досягає 4170 мм в довжину, а седан — 4490 мм. Ширина (1695 мм), висота (1490 мм) та колісна база (2550 мм) у двох моделей однакові. Об'єм бажаника Chevrolet Aveo складає 304 л, а седана — 475 л.
Повернення бюджетного бестселера: на ринок виходить новий Chevrolet Aveo 2023 (фото)
У салоні кермо приплескане, а прилади розділені екраном бортового комп’ютера. Базова комплектація розширена і включає 8-дюймовий тачскрин, 6 подушок безпеки, кондиціонер, парктронік та камеру заднього виду. Топовий варіант додає клімат-контроль та 15-дюймові литі диски.
Новий Chevrolet Aveo доступний виключно з 1,5-літровим бензиновим двигуном на 98 к. с. На вибір запропоновані 6-ступінчаста механічна КПП та варіатор.
За матеріалами:
Фокус
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