Потрійний складаний смартфон Samsung Galaxy дебютує у 2026 році — Росс Янг Сьогодні 22:18 — Фондовий ринок

Потрійний складаний смартфон Samsung Galaxy дебютує у 2026 році — Росс Янг

Samsung у 2025 році готується випустити складані смартфони Galaxy Fold 7 і Galaxy Flip 7 з більшими дисплеями. Але після них корейська компанія може запустити новий пристрій в цій категорії. Про це розповів аналітик, а також голова компанії DSCC Росс Янг.

Йдеться про потрійний складаний пристрій, який буде схожий на Huawei Mate XT. За словами інсайдера, Samsung планує показати новинку на початку 2026 року. На жаль, характеристик та інших подробиць про пристрої поки нема.

До речі, нещодавно Росс Янг також розповів, що Apple у 2026 році може вийти на ринок складаних смартфонів. Якщо все піде за планом, то це дасть поштовх цій категорії пристроїв. Янг прогнозує зростання ринку складаних смартфонів більш ніж на 30% у 2026 році, після чого очікується стабільне збільшення на 20% щороку у 2027 та 2028 роках.

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