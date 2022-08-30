Поточний серпень може стати найгіршим для Bitcoin з 2015 року — Finance.ua

Поточний серпень може стати найгіршим для Bitcoin з 2015 року Вчора 12:47 — Фінтех і Картки

Поточний серпень може стати найгіршим для Bitcoin з 2015 року

Короткострокове майбутнє Bitcoin викликає серйозні побоювання щодо перспектив місячних таймфреймів, оскільки вересень історично є «червоним» місяцем. Дані аналітичного ресурсу Coinglass показують, що у BTC/USD не було такого поганого серпня протягом семи років.

Після двох великих падінь цін на BTC протягом останніх тижнів ходлери Bitcoin зі зрозумілих причин налякані, адже історично вересень показував ще гірші результати, ніж серпень.

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При поточній ціні 20 000 доларів BTC цього місяця впав на 14%, що зробило серпень цього року найбільшим падінням починаючи з 2015 року, коли пара ВТС/USD показала червону місячну свічку у 18,67%.

Наступні роки показали, що серпень може бути неоднозначним, коли йдеться про динаміку ціни BTC — наприклад, у 2017 році найбільша криптовалюта зросла на понад 65% на бичачому тренді.

Однак є один місяць, коли йдеться про гарантоване падіння ціни — вересень. Він вже відомий як «червоний» місяць для Bitcoin, середні втрати з початку старту сервісу Coinglass в 2013 році склали майже 6%.

noworries За матеріалами:

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