Поточні програми оплати праці не виправдовують очікувань — Finance.ua

Поточні програми оплати праці не виправдовують очікувань Сьогодні 20:20

Поточні програми оплати праці не виправдовують очікувань

Близько половини роботодавців світу повідомляють, що вони ефективно виконують кожну з шести окремих основних цілей програм оплати праці, оскільки вона є причиною, що найчастіше згадується, через яку співробітники приходять і залишаються у роботодавця.

Про це йдеться в дослідженні ефективності та оформлення оплати праці 2024 року, проведеному WTW, глобальною консалтинговою та брокерською компанією, оприлюдненому на її сайті.

Опитування показало, що з шести основних цілей, пов’язаних з ефективністю програм оплати праці — залучення працівників, утримання працівників, сприяння справедливій компенсації серед працівників, сприяння конкурентоспроможній компенсації порівняно зі співробітниками в інших організаціях, відповідність бізнес-стратегії та винагорода працівників за результати роботи поточного року — приблизно половина роботодавців повідомляють, що вони ефективні в двох із цих цілей, і менше половини ефективні в кожній із чотирьох інших.

Проте, відповідні дослідження показують, що 48% співробітників називають оплату праці одним із основних чинників залучення й утримання — найбільш часто згадуваний фактор для обох, і більше половини співробітників (56%) розглянули б іншу пропозицію про роботу для кращої оплати.

«Ймовірно, організації не змогли зосередитися на факторах, які впливають на ефективність програми оплати за останні кілька років, з огляду на нещодавню динаміку ринку праці», — зазначає керуючий директор і керівник глобальних рішень Work & Rewards WTW Лорі Віспер.

Цей розрив, ймовірно, частково зумовлений змінами, які вплинули на характер роботи за останні кілька років. Умови на ринку праці, як-от брак талантів, зміна поколінь і нові моделі роботи, зробили свій внесок, а також соціально-економічні тенденції, як-от глобальна пандемія і висока інфляція.

Крім цих зовнішніх чинників, відсутність внутрішньої комунікації впливає на загальну ефективність оплати. Менше одного з чотирьох кажуть, що вони ефективно повідомляють про те, як визначається оплата праці співробітників. Ба більше, більше половини роботодавців (58%) вважають, що зменшення заробітної плати є проблемою, і такий самий відсоток вважає, що це стане проблемою в найближчі кілька років.

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Серед компаній, які оновили свою філософію компенсацій за останні п’ять років, причинами цих змін, які найчастіше згадують, є підвищення залучення або утримання (69%) і поліпшення досвіду співробітників (51%). Інші причини включають постійний або регулярно планований огляд і оновлення (47%), підвищення розуміння співробітниками (45%) і підвищення прозорості оплати праці (44%).

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