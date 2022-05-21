Потік українських біженців до Німеччини різко знизився — Finance.ua
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Потік українських біженців до Німеччини різко знизився

Вчора 09:14Особисті фінанси
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Щодня до Німеччини прибуває все менше українських біженців.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Schengenvisainfo.com.
Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що кількість українських біженців, які в’їжджають до Німеччини, зараз менша, ніж раніше. У ці дні їх в’їжджає всього 2000 осіб в день.
Глава відомства також повідомила, що до 14 травня число українських біженців скоротилося. У березні, коли повномасштабне вторгнення росії в Україну набирало обертів, до Німеччини в’їжджало по 15 000 українців.
Фезер зазначила, що більшість українських біженців з часом повернуться в Україну.
«Деякі залишаться, якщо побачать шанс знайти своє місце на німецькому ринку праці з їх кваліфікацією», — додала вона.

У Німеччині зареєструвалися понад 700 000 українців

За даними МВС країни, з початку війни в Україні, у місцевих органах влади Німеччини було зареєстровано понад 700 тисяч українських біженців. Близько 40 відсотків з них — неповнолітні, трохи понад 80 відсотків — жінки.
7 квітня в Німеччині погодили спеціальний пакет заходів, спрямованих на допомогу федеральним землям в інтеграції та розміщенні українських біженців. В уряді дійшли висновку, що українські біженці в Німеччині повинні отримувати такий же рівень підтримки, як і бенефіціари програми соціального забезпечення Hartz IV — допомоги по безробіттю.
Згідно з німецькою програмою соціального забезпечення Hartz IV, кожному українцю у Німеччині пропонується близько 400 євро на місяць. Згідно із заявою канцлера, ця схема запрацює з 1 червня.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

За матеріалами: РБК-Україна
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